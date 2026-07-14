¡España, finalista del Mundial 2026! Le ganó a Francia y espera por Argentina o Inglaterra

España le ganó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal -de penal- y Pedro Porro y es finalista del Mundial 2026. El AT&T Stadium (Estadio Dallas, renombrado por FIFA), de Arlington, Texas, fue el escenario del encuentro, que contó con el buen arbitraje del salvadoreño Iván Barton (el mexicano Guillermo Pacheco es el árbitro encargado del VAR).
Se enfrentaron las dos selecciones candidatas al título, que llegaban invictas a este partido de semifinales. Francia llegaba con andar perfecto, ya que ganó todos sus encuentros y sin tener problemas. En tanto, España había empatado en el debut ante Cabo Verde y, desde allí, había ganado todo.
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
En los primeros minutos, ambos trataron de hacerse dueño del balón, pero fue España el que la tuvo más, mientras que Francia, cuando dominó, trató de ser directo. No hubo mucho trabajo de parte de los arqueros hasta que al minuto 19, una falta insólita de Lucas Digne sobre Lamine Yamal terminó en penal. Mikel Oyarzabal lo cambió por gol para el 1-0.
A pesar de ese tanto español, la reacción de Francia no apareció. Le costó poder hacerse con el balón y dependió siempre de alguna individualidad para poder generar algún peligro. Al entretiempo, no tuvo remates al arco. Todo un síntoma de su mal rendimiento.
En el complemento, buscó cambiar la historia con los ingresos de Manu Koné y Desiré Doué. Sin embargo, el seleccionado de Luis de la Fuente siempre se mostró sereno y muy dominante con el balón. El costado derecho con Lamine Yamal y Pedro Porro fue un serio problema para la defensa francesa.
Precisamente, así llegó el segundo gol. Porro subió y un gran pivoteo de Dani Olmo permitió dejarlo mano a mano con Mike Maignan. Abrió el pie y definió de buena manera para el 2-0. Ese fue el golpe que terminó por derrumbar a Francia.
De aquel equipo dominador de la fase de grupos y que no tuvo problemas para superar a Suecia, Marruecos y hasta Paraguay, no pareció quedar nada. Muy bajo rendimiento en todas las líneas.
Apenas hubo algunos remates y jugadas aisladas de Kylian Mbappé para tratar de descontar, pero la realidad es que Francia estuvo lejos de meterse en el partido. España, así, ganó un partido de gran forma y está en una nueva final en busca de su segundo título del mundo.
Alineaciones confirmadas para Francia vs. España
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.
La gran figura de Francia, Kylian Mbappé, está en un gran Mundial 2026 y es el máximo goleador con 8 anotaciones. Ousmane Dembélé, por su parte, tiene 5 tantos.
En España, el máximo anotador es Mikel Oyarzabal con 4.
Así está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo:
Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
Erling Haaland (Noruega) - 7 goles
Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 goles
Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles
Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles
Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles
Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles
Julián Quiñones (México) - 4 goles
Los detalles del AT&T Stadium
El estadio para el partido entre Francia y España es el AT&T Stadium, renombrado como Estadio Dallas por la FIFA para este certamen (para evitar problemas comerciales). Tiene capacidad para 80.000 espectadores, se inauguró el 27 de mayo de 2009 y tuvo un costo de construcción cercano a los 1.300 millones de dólares.
El AT&T Stadium de Dallas es el escenario para el último partido de Argentina en la fase de grupos.
Llegaron ambas selecciones al estadio
Francia y España ya están en el estadio para el partido.
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Las novedades en las alineaciones de Francia y España
En Francia, vuelve Aurélien Tchouaméni al once titular en lugar de Manu Koné. Además, vuelve Bradley Barcola a jugar en el ataque por la izquierda y sale Desiré Doué. Se sostiene Lucas Digne en el lateral izquierdo.
En España, por su parte, es la misma alineación que le ganó a Bélgica. Por lo cual, Pedri arranca desde el banco de suplentes, lo mismo que el héroe español, Mikel Merino.
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¡Alineaciones confirmadas de Francia y España!
Estos son los 22 jugadores titulares en ambas selecciones:
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
Así llega España a las semifinales del Mundial 2026
El Mundial 2026 de España ha sido de menor a mayor. Empezó con dudas en el empate ante Cabo Verde, pero luego, se ha impuesto y ha logrado puras victorias. Estos son los resultados:
0-0 ante Cabo Verde (fase de grupos)
4-0 ante Arabia Saudita (fase de grupos)
1-0 ante Uruguay (fase de grupos)
3-0 ante Austria (16avos de final)
1-0 ante Portugal (octavos de final)
2-1 ante Bélgica (cuartos de final)
Así llega Francia a las semifinales del Mundial 2026
Francia ha tenido un Mundial prácticamente perfecto donde ganó todos sus partidos. Estos han sido los resultados:
3-1 ante Senegal (fase de grupos)
3-0 ante Irak (fase de grupos)
4-1 ante Noruega (fase de grupos)
3-0 ante Suecia (16avos de final)
1-0 ante Paraguay (octavos de final)
2-0 ante Marruecos (cuartos de final)
Historial entre Francia y España
Francia y España se han enfrentado en 38 ocasiones. Los españoles dominan con 18 victorias contra las 13 de los galos. En tanto, han igualado en los 7 restantes encuentros.
El último antecedente fuerte fue la semifinal de la UEFA Nations League 2024/2025 donde jugaron un partidazo, que terminó con triunfo de 'La Roja' por 5-4.
No obstante, en Mundiales, hay un antecedente entre estas dos selecciones. Fue en Alemania 2006 cuando 'Les Blues' ganaron por 3-1 en los octavos de final.
¿Dónde ver EN VIVO la semifinal entre Francia y España?
La transmisión de la semifinal Francia vs España tiene diferentes canales para cada país. Aquí te decimos dónde verlo:
Perú:14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
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¡Bienvenidos a la cobertura de la primera semifinal del Mundial 2026!
El Mundial 2026 entra en etapa decisiva. Comienzan las semifinales donde el primer partido tiene a las selecciones de Francia y España como protagonistas en Dallas. Aquí vas a seguir toda la cobertura del encuentro minuto a minuto.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en coberturas deportivas nacionales e internacionales. Fue subeditor de Bolavip Global y Argentina, y trabajó en medios como Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México.