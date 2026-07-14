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Mundial 2026

¡España, finalista del Mundial 2026! Le ganó a Francia y espera por Argentina o Inglaterra

España jugó el partido perfecto y sacó del camino a Francia. Los goles de Oyarzabal y Porro le dieron la clasificación. Disputará su segunda final del mundo.

España se mete en la final del Mundial 2026.
© Getty ImagesEspaña se mete en la final del Mundial 2026.

España le ganó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal -de penal- y Pedro Porro y es finalista del Mundial 2026. El AT&T Stadium (Estadio Dallas, renombrado por FIFA), de Arlington, Texas, fue el escenario del encuentro, que contó con el buen arbitraje del salvadoreño Iván Barton (el mexicano Guillermo Pacheco es el árbitro encargado del VAR).

Se enfrentaron las dos selecciones candidatas al título, que llegaban invictas a este partido de semifinales. Francia llegaba con andar perfecto, ya que ganó todos sus encuentros y sin tener problemas. En tanto, España había empatado en el debut ante Cabo Verde y, desde allí, había ganado todo.

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En los primeros minutos, ambos trataron de hacerse dueño del balón, pero fue España el que la tuvo más, mientras que Francia, cuando dominó, trató de ser directo. No hubo mucho trabajo de parte de los arqueros hasta que al minuto 19, una falta insólita de Lucas Digne sobre Lamine Yamal terminó en penal. Mikel Oyarzabal lo cambió por gol para el 1-0.

A pesar de ese tanto español, la reacción de Francia no apareció. Le costó poder hacerse con el balón y dependió siempre de alguna individualidad para poder generar algún peligro. Al entretiempo, no tuvo remates al arco. Todo un síntoma de su mal rendimiento.

En el complemento, buscó cambiar la historia con los ingresos de Manu Koné y Desiré Doué. Sin embargo, el seleccionado de Luis de la Fuente siempre se mostró sereno y muy dominante con el balón. El costado derecho con Lamine Yamal y Pedro Porro fue un serio problema para la defensa francesa.

Precisamente, así llegó el segundo gol. Porro subió y un gran pivoteo de Dani Olmo permitió dejarlo mano a mano con Mike Maignan. Abrió el pie y definió de buena manera para el 2-0. Ese fue el golpe que terminó por derrumbar a Francia.

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España finalista del Mundial 2026: ¿Cuándo y contra quién juega la final?

De aquel equipo dominador de la fase de grupos y que no tuvo problemas para superar a Suecia, Marruecos y hasta Paraguay, no pareció quedar nada. Muy bajo rendimiento en todas las líneas.

Apenas hubo algunos remates y jugadas aisladas de Kylian Mbappé para tratar de descontar, pero la realidad es que Francia estuvo lejos de meterse en el partido. España, así, ganó un partido de gran forma y está en una nueva final en busca de su segundo título del mundo.

Alineaciones confirmadas para Francia vs. España

  • FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs España?

  • Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
  • Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
  • España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

¡FINAL! ESPAÑA FINALISTA

España es finalista del Mundial 2026. Le ganó 2-0 a Francia por los goles de Mikel Oyarzabal -de penal- y Pedro Porro.

51' ST: Remate de Mbappé

Kylian Mbappé probó, pero su remate terminó arriba.

50' ST: Remate de Dembélé

Ousmane Dembélé remató, pero el balón fue a las manos de Unai Simón.

49' ST: Remate de Nico Williams

Nico Williams se jugó la individual y su remate se fue apenas al lado del palo.

45' ST: ¡Salvó Cucurella!

Gran cierre  de Marc Cucurella tras la mejor jugada colectiva de Francia. Córner.

43' ST: ¡Remate alto de Mbappé!

Tiro libre de Mbappé, que se fue alto.

41' ST: Amonestación en Francia

Kylian Mbappé fue a buscar el balón, Unai Simón se lo quedó. De la bronca, el francés lo chocó y vio la tarjeta amarilla.

38' ST: Cambios en España

Luis de la Fuente agota modificaciones. Se fueron del campo Pedro Porro y Álex Baena. Entraron Marcos Llorente y Nico Williams.

36' ST: ¡Se salvó España!

Casi se iba Mbappé mano a mano con Unai Simón. El arquero anticipó. Pero el balón le quedó a Desiré Doué, que tardó en rematar y cuando lo hizo, el balón quedó para el arquero español.

35' ST: Pelota de Unai Simón

Centro bajo de Théo Hernández. Unai Simón respondió bien para quedarse con el balón.

33' ST: Lo tuvo Torres

Ferran Torres no definió bien en el área chica y se salvó Francia.

32' ST: Cambios en España

Se retiraron Dani Olmo y Fabián Ruiz para los ingresos de Pedri y Mikel Merino.

Así fue el gol de Pedro Porro para el 2-0 de España

29' ST: Cambio en España

Se terminó el partido para el autor del primer gol, Mikel Oyarzabal. Ingresó Ferran Torres.

27' ST: Cambios en Francia

Se retiraron Lucas Digne y Michael Olise. Ingresaron Théo Hernández y Rayan Cherki.

22' ST: ¡Cerca Mbappé!

Remató Mbappé y el balón pasó cerca. Hay córner por un desvío en Cucurella.

19' ST: Remate de Mbappé

Kylian Mbappé se fue de la izquierda al centro y remató con poco ángulo. Unai Simón respondió y mandó el balón al córner.

16' ST: ¡GOL ANULADO A YAMAL!

Lamine Yamal metía un golazo, pero fue anulado por offside.

13' ST: ¡GOL DE ESPAÑA!

Una gran definición de Pedro Porro tras una buena jugada colectiva. España gana 2-0.

11' ST: Cambio en Francia

Se retiró Bradley Barcola para el ingreso de Desiré Doué.

7' ST: Remate de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal remató desde la puerta del área. El balón no se fue lejos del arco.

Hubo cambio en Francia

Francia metió cambio en el entretiempo. No salió a jugar Adrien Rabiot e ingresó Manu Koné.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Se inicia el segundo tiempo. España gana 1-0.

Francia y un inusual primer tiempo

Es la primera vez que Francia está en desventaja en un partido del Mundial 2026. Todo un dato que explica lo cómodo que estuvo en el resto del torneo.

El otro dato es que no realizó un solo tiro al arco en todo el primer tiempo.

Eso explica el buen trabajo de España en esta primera mitad.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

España le gana 1-0 a Francia con gol de Mikel Oyarzabal.

38' PT: ¡España casi convierte el segundo gol!

Mala salida de Francia y España, tras una gran combinación de pases, casi convierte el segundo gol.

37' PT: Remate de Porro

Pedro Porro probó desde lejos y el balón se fue lejos.

36' PT: Remate de Barcola

Bradley Barcola remató desde lejos y el balón se fue desviado.

Así fue el gol de penal de Mikel Oyarzabal

30' PT: Amonestación en España

Marc Cucurella ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Michael Olise.

29' PT: Cambio en Francia

Maxence Lacroix entra en sustitución del lesionado William Saliba. Panorama difícil para Francia.

28' PT: William Saliba, lesionado

Saliba se tiró al piso y todo aparenta a que deberá salir del campo en sustitución.

¡Se reanuda el juego!

Terminó la pausa de hidratación y vuelve el juego.

¡Pausa de hidratación!

Se detiene el juego y los entrenadores hablan con sus jugadores luego de los primeros 23 minutos.

22' PT: ¡GOL DE ESPAÑA!

Mikel Oyarzabal convirtió y España se pone 1-0 ante Francia.

19' PT: ¡PENAL PARA ESPAÑA!

Lucas Digne le pegó a Lamine Yamal cuando quería despejar el balón. Lo anticipó el extremo español y le cometió penal. No dudó Iván Barton.

15' PT: No pudo Mbappé

Kylian Mbappé casi queda mano a mano con Unai Simón. Un buen retroceso de la defensa española evitó la oportunidad de gol.

6' PT: Primeros minutos sin situaciones

Ambos equipos se estudian y buscan hacerse dueños del balón. Por ahora, un córner de Francia que terminó en un remate muy desviado de Adrien Rabiot. 0-0.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya se juega la primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.

Se realizó un minuto de silencio antes del inicio

Se guarda respeto y memoria por las víctimas del ataque terrorista en Niza hace 10 años y también en homenaje al ex Emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, quien murió en las últimas horas

¡Salen los equipos al campo!

Francia y España ya están en el campo del Estadio Dallas para su partido.

Cuerpo arbitral completo para Francia vs. España

  • Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
  • Asistente 1: David Morán (El Salvador)
  • Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)
  • Cuarto árbitro: Katia García (México)
  • Quinto árbitro: Sandra Ramírez (México)
  • VAR: Guillermo Pacheco (México)
  • AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)
  • SVAR: Ivan Bebek (Croacia)

Francia y España, en vestuarios

Ambas selecciones ya están en los vestuarios para el cambio de ropa y los últimos detalles antes del inicio del partido.

¡Calentamiento de ambas selecciones!

Las selecciones de Francia y España ya están el campo de juego realizando los ejercicios precompetitivos.

Hay ambiente en Dallas

El Estadio Dallas se va llenando con hinchas españoles y franceses.

Hubo reconocimiento de campo antes del calentamiento

A la llegada, ambos equipos hicieron el reconocimiento del campo.

Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026

La gran figura de Francia, Kylian Mbappé, está en un gran Mundial 2026 y es el máximo goleador con 8 anotaciones. Ousmane Dembélé, por su parte, tiene 5 tantos.

En España, el máximo anotador es Mikel Oyarzabal con 4.

Así está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo:

  • Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
  • Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
  • Erling Haaland (Noruega) - 7 goles
  • Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
  • Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 goles
  • Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles
  • Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles
  • Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles
  • Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles
  • Julián Quiñones (México) - 4 goles

Los detalles del AT&T Stadium

El estadio para el partido entre Francia y España es el AT&T Stadium, renombrado como Estadio Dallas por la FIFA para este certamen (para evitar problemas comerciales). Tiene capacidad para 80.000 espectadores, se inauguró el 27 de mayo de 2009 y tuvo un costo de construcción cercano a los 1.300 millones de dólares.

El AT&T Stadium de Dallas es el escenario para el último partido de Argentina en la fase de grupos.

El AT&T Stadium de Dallas es el escenario para el último partido de Argentina en la fase de grupos.

Llegaron ambas selecciones al estadio

Francia y España ya están en el estadio para el partido.

Las novedades en las alineaciones de Francia y España

En Francia, vuelve Aurélien Tchouaméni al once titular en lugar de Manu Koné. Además, vuelve Bradley Barcola a jugar en el ataque por la izquierda y sale Desiré Doué. Se sostiene Lucas Digne en el lateral izquierdo.

En España, por su parte, es la misma alineación que le ganó a Bélgica. Por lo cual, Pedri arranca desde el banco de suplentes, lo mismo que el héroe español, Mikel Merino.

¡Alineaciones confirmadas de Francia y España!

Estos son los 22 jugadores titulares en ambas selecciones:

  • FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Así llega España a las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 de España ha sido de menor a mayor. Empezó con dudas en el empate ante Cabo Verde, pero luego, se ha impuesto y ha logrado puras victorias. Estos son los resultados:

  • 0-0 ante Cabo Verde (fase de grupos)
  • 4-0 ante Arabia Saudita (fase de grupos)
  • 1-0 ante Uruguay (fase de grupos)
  • 3-0 ante Austria (16avos de final)
  • 1-0 ante Portugal (octavos de final)
  • 2-1 ante Bélgica (cuartos de final)

Así llega Francia a las semifinales del Mundial 2026

Francia ha tenido un Mundial prácticamente perfecto donde ganó todos sus partidos. Estos han sido los resultados:

  • 3-1 ante Senegal (fase de grupos)
  • 3-0 ante Irak (fase de grupos)
  • 4-1 ante Noruega (fase de grupos)
  • 3-0 ante Suecia (16avos de final)
  • 1-0 ante Paraguay (octavos de final)
  • 2-0 ante Marruecos (cuartos de final)

Historial entre Francia y España

Francia y España se han enfrentado en 38 ocasiones. Los españoles dominan con 18 victorias contra las 13 de los galos. En tanto, han igualado en los 7 restantes encuentros.

El último antecedente fuerte fue la semifinal de la UEFA Nations League 2024/2025 donde jugaron un partidazo, que terminó con triunfo de 'La Roja' por 5-4.

No obstante, en Mundiales, hay un antecedente entre estas dos selecciones. Fue en Alemania 2006 cuando 'Les Blues' ganaron por 3-1 en los octavos de final.

¿Dónde ver EN VIVO la semifinal entre Francia y España?

La transmisión de la semifinal Francia vs España tiene diferentes canales para cada país. Aquí te decimos dónde verlo:

  • Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
  • Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
  • España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

¡Bienvenidos a la cobertura de la primera semifinal del Mundial 2026!

El Mundial 2026 entra en etapa decisiva. Comienzan las semifinales donde el primer partido tiene a las selecciones de Francia y España como protagonistas en Dallas. Aquí vas a seguir toda la cobertura del encuentro minuto a minuto.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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