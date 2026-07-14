¡España, finalista del Mundial 2026! Le ganó a Francia y espera por Argentina o Inglaterra

España jugó el partido perfecto y sacó del camino a Francia. Los goles de Oyarzabal y Porro le dieron la clasificación. Disputará su segunda final del mundo.

España le ganó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal -de penal- y Pedro Porro y es finalista del Mundial 2026. El AT&T Stadium (Estadio Dallas, renombrado por FIFA), de Arlington, Texas, fue el escenario del encuentro, que contó con el buen arbitraje del salvadoreño Iván Barton (el mexicano Guillermo Pacheco es el árbitro encargado del VAR).

Se enfrentaron las dos selecciones candidatas al título, que llegaban invictas a este partido de semifinales. Francia llegaba con andar perfecto, ya que ganó todos sus encuentros y sin tener problemas. En tanto, España había empatado en el debut ante Cabo Verde y, desde allí, había ganado todo.

Pues al final vamos a vivir un…



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En los primeros minutos, ambos trataron de hacerse dueño del balón, pero fue España el que la tuvo más, mientras que Francia, cuando dominó, trató de ser directo. No hubo mucho trabajo de parte de los arqueros hasta que al minuto 19, una falta insólita de Lucas Digne sobre Lamine Yamal terminó en penal. Mikel Oyarzabal lo cambió por gol para el 1-0.

A pesar de ese tanto español, la reacción de Francia no apareció. Le costó poder hacerse con el balón y dependió siempre de alguna individualidad para poder generar algún peligro. Al entretiempo, no tuvo remates al arco. Todo un síntoma de su mal rendimiento.

En el complemento, buscó cambiar la historia con los ingresos de Manu Koné y Desiré Doué. Sin embargo, el seleccionado de Luis de la Fuente siempre se mostró sereno y muy dominante con el balón. El costado derecho con Lamine Yamal y Pedro Porro fue un serio problema para la defensa francesa.

Precisamente, así llegó el segundo gol. Porro subió y un gran pivoteo de Dani Olmo permitió dejarlo mano a mano con Mike Maignan. Abrió el pie y definió de buena manera para el 2-0. Ese fue el golpe que terminó por derrumbar a Francia.

De aquel equipo dominador de la fase de grupos y que no tuvo problemas para superar a Suecia, Marruecos y hasta Paraguay, no pareció quedar nada. Muy bajo rendimiento en todas las líneas.

Apenas hubo algunos remates y jugadas aisladas de Kylian Mbappé para tratar de descontar, pero la realidad es que Francia estuvo lejos de meterse en el partido. España, así, ganó un partido de gran forma y está en una nueva final en busca de su segundo título del mundo.

Alineaciones confirmadas para Francia vs. España

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

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