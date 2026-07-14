Universitario suma a Juan Manuel Requena para pelear por el Torneo Clausura

Juan Manuel Requena fue presentado como flamante refuerzo de Universitario de Deportes para pelear por el Torneo Clausura.

Universitario de Deportes no se detiene en su misión de conquistar el Torneo Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el club merengue oficializó la contratación del mediocampista argentino Juan Manuel Requena, quien llega para fortalecer la medular del equipo en esta segunda mitad de la temporada.

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Bajo el lema “Garra, intensidad y carácter”, la institución crema le dio la bienvenida al volante de 27 años, destacando el perfil aguerrido que buscará aportar en la cancha. “Juan Manuel Requena se une a las filas del único grande del Perú”, publicó el club junto a la primera imagen del jugador vistiendo la indumentaria de Universitario.

Universitario presentó a Juan Manuel Requena (Foto: Universitario).

“Garra, intensidad y carácter”: El perfil de ‘Juanma’

Requena, de 27 años, llega procedente de Unión La Calera de la Primera División de Chile. Durante su reciente etapa en el fútbol sureño, el mediocampista dejó números que respaldan su función como volante de recuperación y equilibrio:

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Partidos jugados: 12 encuentros.

12 encuentros. Precisión de pases: 87 % de efectividad.

87 % de efectividad. Recuperaciones: 6.3 balones recuperados por partido.

6.3 balones recuperados por partido. Duelos ganados: 6.5 por encuentro (63 % de efectividad).

Estas estadísticas reflejan a un jugador con presencia física y criterio para la salida limpia del balón, características fundamentales para el esquema del equipo.

El cuarto refuerzo para ir por el título

Con la llegada del mediocampista argentino, Universitario concreta su cuarto refuerzo de cara al Torneo Clausura. La directiva crema ha armado un plantel altamente competitivo, sumando a ‘Juanma’ a una lista de flamantes incorporaciones que incluyen a:

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Jordan Guivin Adrián Quiroz Gianluca Lapadula

Tras alcanzar un acuerdo total con la dirigencia, diversos reportes señalan que Requena ha firmado un contrato que lo vinculará a la institución merengue por las próximas dos temporadas, es decir, hasta finales del 2028.

La trayectoria de Juan Manuel Requena

El nuevo volante crema inició su formación en las divisiones menores de Newell’s Old Boys y ha construido una sólida carrera, pasando por el duro ascenso argentino y sumando valiosa experiencia internacional, incluyendo su participación en la Copa Libertadores con el Deportivo Táchira.

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Clubes en los que ha jugado:

Newell’s Old Boys

Brown de Adrogué

Estudiantes de Caseros

San Martín de San Juan

Santamarina

San Telmo

Atlanta

Deportivo Táchira (Disputó Copa Libertadores)

Unión La Calera

Universitario de Deportes (Actualidad)

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