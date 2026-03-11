Irán renuncia al Mundial 2026: ¿Selección Peruana tendría una oportunidad de clasificar?

El mundo del fútbol ha quedado en shock este miércoles 11 de marzo de 2026, tras el anuncio oficial de Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán. La autoridad aseguró que su selección no participará en la cita mundialista debido a las extremas tensiones bélicas y políticas con Estados Unidos, uno de los países anfitriones.

Irán no estará en el Mundial 2026

La decisión radica en el reciente asesinato del líder supremo Alí Jamenei, acto que Teherán atribuye directamente al gobierno estadounidense. “Bajo ninguna circunstancia podemos participar en un torneo organizado por un régimen que ha atacado nuestra soberanía”, declaró Donyamali ante la televisión estatal iraní, encendiendo las alarmas en la FIFA.

Ante este vacío en el Grupo G, donde Irán debía enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, surge la interrogante sobre qué país tomará su lugar. En el Perú, la ilusión de una clasificación por “escritorio” ha comenzado a circular con fuerza entre los aficionados y la prensa deportiva local.

Sin embargo, el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es claro en su Artículo 6 sobre la sustitución de federaciones. Aunque el organismo tiene la “discreción exclusiva” para elegir al reemplazo, la normativa técnica suele priorizar a un equipo de la misma confederación, en este caso la AFC (Asia).

FIFA está enterada de la decisión de Irán. (Foto: X).

¿Perú podría estar en el Mundial 2026?

Bajo este criterio geográfico, la selección de Irak aparece como la candidata natural para heredar el cupo dejado por los persas. Al haber quedado en la puerta de la clasificación o liderar los puestos de repechaje en Asia, los iraquíes tendrían la prioridad por mérito deportivo regional.

Para que Perú sea considerado, la FIFA tendría que optar por un criterio basado estrictamente en el Ranking Mundial, donde la Bicolor ocupa actualmente el puesto 53. No obstante, equipos como Uzbekistán o Jordania, que también pertenecen a Asia, están mejor posicionados o tienen derechos de competición directa sobre ese cupo.

FIFA pronto tomará una determinación

La logística también juega un papel crucial, pues el torneo inicia en solo tres meses y los partidos de Irán están programados en Los Ángeles y Seattle. Una invitación a una selección sudamericana implicaría ajustes en los visados y planes de seguridad que la FIFA prefiere evitar ante la premura del calendario.

Por ahora, Gianni Infantino se mantiene en silencio tras reunirse con Donald Trump, buscando una solución que no afecte la integridad del torneo. Mientras tanto, la Selección Peruana sigue lejos del sueño mundialista, a menos que un cambio radical en los estatutos de emergencia de la FIFA dictamine lo contrario.

Mundial 2026 no tendrá a irán como participante. (Foto: X).

