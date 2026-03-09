¿No va al Mundial 2026? Neymar no juega con Santos y Carlo Ancelotti duda de su convocatoria con Brasil

La Selección de Brasil está a días de anunciar la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA ante Francia y Croacia. La gran incógnita pasa por el estado de Neymar Júnior y si Carlo Ancelotti definirá su regreso a la ‘Verdeamarela’. Sin embargo, un desaire del futbolista de Santos para el próximo partido pone en duda su presencia.

Carlo Ancelotti está en recorrida por distintos partidos en Brasil terminando de definir algunos posibles convocados. Según adelantó el periodista Lucas Musetti, se espera su presencia en el partido de Santos ante Mirassol este martes por el Brasileirao. Esto apuntaba a una visita para ver de cerca a Neymar, quien se encuentra en la pre-lista de convocados.

Sin embargo, su visita podría ser en vano. Santos no contará con Neymar Júnior, según confirmó el propio club con la lista de convocados para el partido ante Mirassol. Según Globo, esto no cayó bien en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y ahora la convocatoria de ‘Ney’ con la selección para la fecha FIFA de marzo está en duda.

Neymar Júnior está en la prelista de la Selección (Getty Images).

Neymar se resguarda en Santos

Juan Pablo Vojvoda, en acuerdo con el propio Neymar, decidió prescindir de su presencia para el partido ante Mirassol. Durante los últimos días, el ’10’ sólo estuvo haciendo trabajo físico y no participó de los ejercicios tácticos con el resto de sus compañeros hasta el último domingo.

Santos argumenta, según el citado medio, que ‘Ney’ no está lesionado, sino que tratan de resguardarlo para los partidos importantes. Por ejemplo, Santos jugará el próximo domingo 15 ante Corinthians por el Brasileirao, un duelo imperdible entre dos equipos históricos de dicho país.

La CBF no consultó al ‘Peixe’ respecto al viaje de Ancelotti para ver a Neymar y alegan una falla de comunicación entre las partes. Si bien, según Globo, mantendrá el viaje para ver el partido, aunque el hecho de que no juegue dicho futbolista, sin dudas, no cayó bien en la federación.

¿Neymar queda fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil?

La ausencia de Neymar ante Mirassol no cayó bien en la federación y Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, debe definir si lo convoca o no para los amistosos de marzo. Sin dudas, su baja para dicho encuentro es una mala noticia y le juega en contra.

El principal argumento en contra que tiene ‘Ney’ para volver a la Selección de Brasil es su físico. Por eso, si no está al 100 por ciento para jugar, Ancelotti no dudará en prescindir de él. Por lo pronto, la decisión final será el próximo lunes 16 de marzo.

Datos claves

Neymar Júnior no jugará el partido de Santos ante Mirassol este martes.

el partido de Santos ante Mirassol este martes. Carlo Ancelotti anunciará la lista de Brasil el próximo lunes 16 de marzo.

la lista de Brasil el próximo lunes 16 de marzo. La Selección de Brasil enfrentará a Francia y Croacia en los amistosos de marzo.

