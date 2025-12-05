Es tendencia:
Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026: de Donald Trump e Infantino a los grupos definidos

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 genera tendencia y diversos mensajes causan curiosidad en redes sociales. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Donald Trump y Gianni Infantino.
© Getty Images.Donald Trump y Gianni Infantino.

El sorteo del Mundial 2026 es la noticia más importante del momento, aunque no por ello escapa de las risas y de ciertas burlas por parte de los cibernautas. La ceremonia previa a la conformación de los grupos ha generado que las redes sociales están invadidas de diversos memes y mensajes graciosos que ponen en tendencia a personajes como Donald Trump y Gianni Infantino.

En principio, Donald Trump fue elegido para adjudicarse el premio FIFA de la paz y claramente esta situación no pasó desapercibido por todos los problemas políticos que sostiene desde un buen tiempo. Por otro lado, Gianni Infantino fue prácticamente el maestro de ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en el inicio del evento, así que también es parte de las risas en el mundo digital.

Si bien el horario para que el inicio del sorteo del Mundial 2026 estaba establecido para las 12:00 hora local, distintos homenajes y presentaciones artísticas hicieron que el momento más importante de la jornada se alargará por mucho tiempo. También fue por ello que los aficionados no dejaron escapar la oportunidad para relajarse como mejor les parecía en redes sociales.

Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026

Noticia en desarrollo…

