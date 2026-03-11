¿Qué pasa con Bolivia ante la renuncia de Irán al Mundial 2026? FIFA debe definir situación con Irak y EAU

La renuncia de la Selección de Irán al Mundial 2026 terminó por explotar un conflicto que la FIFA buscaba evitar a toda costa. La Guerra en Medio Oriente y la muerte de su líder supremo llevó al Gobierno de Irán a tomar la decisión y comunicarla de manera oficial. A falta de los trámites burocráticos, el máximo ente del fútbol mundial deberá reemplazar a dicho combinado nacional y eso puede repercutir en el repechaje de la Selección de Bolivia.

Irán decidió no participar en la Copa del Mundo, que se jugará a partir del próximo 11 de junio. Lo comunicó su Ministro de Deportes Ahmad Donyamali a través de Tabnak, medio público iraní. Para FIFA es la noticia que busca evitar, más allá del indeclinable apoyo de Gianni Infantino a su amigo personal, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump y Gianni Infantino, en el sorteo del Mundial 2026 (Getty Images).

Ahora bien, FIFA debe esperar que Irán mande su solicitud de retiro del Mundial 2026 a sus oficinas para empezar a tomar decisiones importantes. Es que debe definir qué selección reemplazará a Irán en la cita mundialista y todo apunta a que debería ser Irak, la Selección de la Confederación Asiática (AFC) que terminó en mejor posición inmediata en las Eliminatorias.

Irak debe disputar el Repechaje al Mundial 2026 con el ganador del partido entre Bolivia y Surinam el próximo 31 de marzo. Sin embargo, afronta serios problemas burocráticos y logísticos para arribar a México (se juega en Monterrey). De hecho, hasta habrían hecho llegar a FIFA una solicitud para postergar dicha repesca debido a estos inconvenientes.

Graham Arnold, DT australiano de la Selección de Irak (Getty Images).

Si Irak es el elegido de la FIFA para reemplazar a Irán esto deja sin una selección participante a la llave B del Repechaje, que protagonizan Bolivia y Surinam. ¿Qué debe hacer el máximo organismo ante esto?

FIFA debe definir si suma otra selección asiática o Bolivia y Surinam pasan al Mundial 2026

Con la posibilidad de que Irak evite el Repechaje y clasifique de forma directa al Mundial 2026, el cupo asiático en dicha repesca queda vacío, pero FIFA debería llenarlo con alguna selección de ese país. Emiratos Árabes Unidos es la siguiente en ranking y estuvo cerca de la clasificación.

Faltan 20 días para que Irak deba jugar el Repechaje y los tiempos apremian, sumado a que los espacios aéreos están cerrados en muchos países debido al Conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, FIFA podría determinar la subida de los Emiratos Árabes Unidos para reemplazar a Irak y, así, quedar a un partido de la Copa del Mundo.

La gran incógnita pasa por Bolivia y Surinam, que deberán jugar un partido decisivo el próximo 26 de marzo en Monterrey. En tal caso, el ganador debería enfrentar a Emiratos Árabes Unidos o esperar a otra decisión de la FIFA.

En cualquier caso, es posible también una postergación de la llave B del Repechaje si es que el máximo organismo lo define así ante los tiempos tan acortados para su disputa y los problemas con los cupos asiáticos.

Una opción más remota, pero posible podría ser que el ganador de Bolivia y Surinam clasifique directamente al Mundial 2026 y olvidar el cupo asiático de repechaje. Luce difícil, ya que la AFC podría reclamar sus derechos de participación ante los organismos pertinentes y eso alargaría aún más lo que ocurra con este desempate.

Bolivia ya definió su lista de convocados

Mientras se define qué pasará con el cupo asiático tanto en el Mundial 2026 como en el Repechaje Intercontinental, la Selección de Bolivia ya tiene casi todo listo para su viaje a México donde jugará ante Surinam. El entrenador Óscar Villegas dio a conocer su lista de convocados para el amistoso ante Trinidad y Tobago (15 de marzo) y el desempate ya mencionado.

La lista de convocados de la Selección de Bolivia (Federación Boliviana de Fútbol).

Por estas horas, en Bolivia, surge la polémica por la ausencia del goleador histórico Marcelo Moreno Martins, quien volvió a la actividad profesional con el sueño de ser parte de ‘La Verde’ en la cita mundialista. Por lo pronto, el Repechaje no lo jugará por decisión de Villegas.

Datos claves

Irán oficializó su renuncia al Mundial 2026 por el conflicto bélico en Medio Oriente.

oficializó su renuncia al por el conflicto bélico en Medio Oriente. Irak se perfila como el reemplazo directo de Irán según su posición en la AFC .

se perfila como el reemplazo directo de Irán según su posición en la . Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey por el repechaje internacional.

