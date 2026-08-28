La denuncia que prepara UEFA contra Gianni Infantino tras el intento de vender los derechos de los Mundiales

La respuesta frente al intento frustrado de vender los derechos comerciales de los Mundiales llegó y Gianni Infantino es el gran perjudicado. Desde UEFA alistan una demanda penal a muy poco de las elecciones presidenciales en FIFA.

El mes de julio fue de mucho impacto luego del Mundial 2026. Gianni Infantino, como presidente de FIFA, comunicó la intención de vender los derechos comerciales del torneo más importante de selecciones y claramente generó un tremendo terremoto en distintas confederaciones. Una de las que reaccionó de forma drástica fue UEFA, a tal punto de que ahora prepararían una denuncia.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Así es. Durante las últimas horas se ha podido conocer de un documento oficial por parte de UEFA, liderado por Aleksander Čeferin, ante un tribunal en los Estados Unidos respecto a la intención de demandar a Gianni Infantino. Se habla de que los 4.2 millones de dólares que iba a recibir FIFA por los derechos comerciales de los Mundiales representaban ser un precio fraudulento.

“La UEFA y sus asesores legales están considerando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por mala gestión criminal en virtud del artículo 158 del Código Penal suizo“; es el contundente mensaje que indicaron los abogados de UEFA en el documento filtrado por el reconocido medio internacional ‘The Telegraph‘.

Publicidad

Uefa is preparing to file a complaint for “criminal mismanagement” against Gianni Infantino over his World Cup sell-off plot.



European football’s governing body on Thursday lodged applications with three courts in the United States seeking orders forcing the Fifa president and… pic.twitter.com/3Qa0HnQqnk — Telegraph Football (@TeleFootball) August 27, 2026

Gianni Infantino no cuenta con el respaldo de UEFA, Concacaf y AFC

Antes de conocer la contundente postura de UEFA sobre entablar una demanda contra Gianni Infantino tras la intención frustrada de vender los derechos comerciales de los Mundiales, distintas confederaciones marcaron una línea muy importante en contra de dicha decisión y no estuvieron de acuerdo con la medida. Finalmente, el negocio no se dio y a la vez el presidente perdió respaldo.

Desde UEFA, Concacaf y AFC (Confederación Asiática de Fútbol) publicaron un comunicado en conjunto hace unas semanas exigiendo la dimisión de Gianni Infantino y a la vez pidiendo cambios en la interna de FIFA. Ahora, con las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 18 de marzo de 2027 en Marruecos, desde la Federación Italiana de Fútbol retiraron su apoyo al suizo para la reelección del cargo y es probable que otras entidades se vayan sumando.

Publicidad

The Italian FA has released a statement officially withdrawing its support for FIFA President Gianni Infantino: 'We will continue to work alongside UEFA and the other European associations to promote an idea of football based on merit and sustainability.' pic.twitter.com/bzLFO6oFkY — Football Italia (@footballitalia) August 26, 2026

DATOS CLAVES