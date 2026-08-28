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Gianni Infantino

La denuncia que prepara UEFA contra Gianni Infantino tras el intento de vender los derechos de los Mundiales

La respuesta frente al intento frustrado de vender los derechos comerciales de los Mundiales llegó y Gianni Infantino es el gran perjudicado. Desde UEFA alistan una demanda penal a muy poco de las elecciones presidenciales en FIFA.

Gianni Infantino, presidente de FIFA.
© Getty Images.Gianni Infantino, presidente de FIFA.

El mes de julio fue de mucho impacto luego del Mundial 2026. Gianni Infantino, como presidente de FIFA, comunicó la intención de vender los derechos comerciales del torneo más importante de selecciones y claramente generó un tremendo terremoto en distintas confederaciones. Una de las que reaccionó de forma drástica fue UEFA, a tal punto de que ahora prepararían una denuncia.

Fuente: Getty Images.

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Así es. Durante las últimas horas se ha podido conocer de un documento oficial por parte de UEFA, liderado por Aleksander Čeferin, ante un tribunal en los Estados Unidos respecto a la intención de demandar a Gianni Infantino. Se habla de que los 4.2 millones de dólares que iba a recibir FIFA por los derechos comerciales de los Mundiales representaban ser un precio fraudulento.

La UEFA y sus asesores legales están considerando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por mala gestión criminal en virtud del artículo 158 del Código Penal suizo“; es el contundente mensaje que indicaron los abogados de UEFA en el documento filtrado por el reconocido medio internacional ‘The Telegraph‘.

Gianni Infantino no cuenta con el respaldo de UEFA, Concacaf y AFC

Antes de conocer la contundente postura de UEFA sobre entablar una demanda contra Gianni Infantino tras la intención frustrada de vender los derechos comerciales de los Mundiales, distintas confederaciones marcaron una línea muy importante en contra de dicha decisión y no estuvieron de acuerdo con la medida. Finalmente, el negocio no se dio y a la vez el presidente perdió respaldo.

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Desde UEFA, Concacaf y AFC (Confederación Asiática de Fútbol) publicaron un comunicado en conjunto hace unas semanas exigiendo la dimisión de Gianni Infantino y a la vez pidiendo cambios en la interna de FIFA. Ahora, con las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 18 de marzo de 2027 en Marruecos, desde la Federación Italiana de Fútbol retiraron su apoyo al suizo para la reelección del cargo y es probable que otras entidades se vayan sumando.

DATOS CLAVES

  • UEFA evalúa demandar a Gianni Infantino por presunta mala gestión criminal en la FIFA.
  • Aleksander Čeferin lidera la postura de UEFA tras la fallida venta de derechos comerciales.
  • La Federación Italiana retiró su apoyo a la reelección de Gianni Infantino para 2027.
Renato Pérez
Renato Pérez
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