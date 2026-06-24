Marruecos vs Haití: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Marruecos y Haití se enfrentan este miércoles en la definición del Grupo C del Mundial 2026. Ambas selecciones viajan a Atlanta.

Las selecciones de Marruecos y Haití juegan este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta, renombrado por FIFA) de Atlanta, Georgia. Se trata del partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

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El Mercedes-Benz Stadium alberga su cuarto partido en esta fase de grupos. Anteriormente, fue sede del empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica, además de los dos partidos de España: el empate sin goles ante Cabo Verde y la victoria 4-0 ante Arabia Saudita.

Ficha técnica del Estadio Atlanta

Ubicación: Está situado en el corazón de la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Inauguración: El recinto abrió sus puertas de manera oficial el 26 de agosto de 2017.

Costo de construcción inicial: Su costo final ascendió a 1.600 millones de dólares.

Capacidad: Puede albergar a 71.000 espectadores para fútbol americano (expandible a 75.000) y se configura habitualmente para 42.500 aficionados en partidos de la MLS.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El estadio destaca por su techo retráctil único, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren de forma circular asemejando el diafragma de una cámara fotográfica. Esta estructura está inspirada directamente en el óculo del Panteón de Roma.

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En su interior resalta la Halo Board, una pantalla LED gigante de 360 grados que rodea el contorno del techo, midiendo más de 335 metros de largo y 18 metros de alto. Además, cuenta con la certificación ecológica LEED Platinum, siendo el primer estadio profesional estadounidense en obtener este reconocimiento gracias a sus paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia.

En la fachada exterior se encuentra una imponente escultura de un halcón hecha de acero reciclado, catalogada como la estatua de ave más grande del mundo.

¿Qué equipos juegan en el estadio?

El recinto funciona como la casa oficial de los Atlanta Falcons en la National Football League (NFL) de fútbol americano.

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En el ámbito del fútbol (soccer), es el hogar del Atlanta United FC de la Major League Soccer, un club que rompe récords de asistencia en la liga.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

El lugar es un destino obligatorio para giras mundiales de gran calibre, habiendo albergado shows masivos de artistas de talla global como Taylor Swift, Beyoncé, Ed Sheeran y Coldplay.

También ha sido el escenario elegido para conciertos históricos y festivales de música electrónica gracias a sus facilidades acústicas y tecnológicas.

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Eventos deportivos anteriores y rol en el Mundial 2026

A lo largo de los años, el estadio ha recibido hitos de gran relevancia como el Super Bowl LIII en 2019 y la final del Campeonato Nacional del Fútbol Americano Universitario. En el ámbito del fútbol internacional, fue sede clave durante la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio asume un rol protagónico al albergar un total de ocho compromisos oficiales. Entre ellos destacan importantes duelos de la fase de grupos (como el España vs. Arabia Saudita), encuentros de eliminación directa y una de las semifinales del torneo.

DATOS CLAVE

Marruecos y Haití juegan el 24 de junio en el Estadio Atlanta del Mundial 2026.

juegan el 24 de junio en el Estadio Atlanta del Mundial 2026. El Estadio Atlanta costó 1.600 millones de dólares y fue inaugurado en agosto de 2017.

costó 1.600 millones de dólares y fue inaugurado en agosto de 2017. El recinto albergará ocho partidos del Mundial 2026, incluyendo encuentros de fase de grupos y semifinales.