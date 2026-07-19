Mbappé, Bota de Oro: así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

El francés cerró el Mundial con un rendimiento sobresaliente y terminó liderando una de las estadísticas más importantes del torneo.

Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con un nuevo reconocimiento individual. El delantero francés terminó como el máximo artillero del certamen y se quedó con la Bota de Oro tras una campaña sobresaliente, en la que fue determinante para su selección de principio a fin.

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El atacante del combinado ‘galo’ aseguró el primer lugar de la clasificación de goleadores luego de marcar un doblete en el triunfo de Francia sobre Inglaterra por el tercer puesto. Con esa actuación, amplió la diferencia sobre sus principales perseguidores y confirmó su dominio en el apartado ofensivo del torneo.

Kylian Mbappé fue el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé finalizó la Copa del Mundo con un total de 10 anotaciones y cuatro asistencias, números que le permitieron quedarse con la Bota de Oro.

Kylian Mbappé hizo reaccionar a Francia ante Inglaterra.

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Su rendimiento fue clave para que Francia cerrara el campeonato en el podio y, además, reafirmó su condición como uno de los futbolistas más decisivos del planeta.

Detrás del delantero francés apareció Lionel Messi, quien culminó el certamen con ocho goles. El argentino volvió a ser una de las grandes figuras del Mundial, aunque no le alcanzó para igualar el registro del atacante francés.

Así terminó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Con el torneo ya finalizado, la clasificación de máximos anotadores quedó conformada de la siguiente manera:

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Kylian Mbappé (Francia): 10 goles

10 goles Lionel Messi (Argentina): 8 goles

8 goles Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles

7 goles Erling Haaland (Noruega): 7 goles

7 goles Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles

6 goles Harry Kane (Inglaterra): 6 goles

La pelea por el liderato fue una de las más atractivas del campeonato, aunque Mbappé terminó imponiendo su jerarquía con una ventaja suficiente para quedarse con el premio al máximo goleador del Mundial 2026.

DATOS CLAVES

Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles.

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Francia venció a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del torneo.