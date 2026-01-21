Paulo Autuori utilizó a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. para justificar el momento de Sporting Cristal

El director técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, ha generado sorpresa en el ambiente celeste al confirmar que no se buscará un nuevo delantero centro para la temporada. En declaraciones a Radio Exitosa, el estratega brasileño asumió la responsabilidad total de esta decisión deportiva.

Paulo Autuori mencionó a Messi, Mbappé y Neymar

Para fundamentar su postura, Autuori recurrió a un paralelismo con el fútbol de élite, mencionando el caso del Paris Saint-Germain. El DT señaló que la acumulación de figuras (como Messi, Mbappé y Neymar) no fue suficiente para garantizar el éxito, indicando que los grandes nombres no son sinónimo de buenos resultados.

El brasileño enfatizó que el verdadero camino hacia la victoria reside en el trabajo de calidad y la fortaleza mental del plantel. Desde su perspectiva, el fútbol actual demanda más la solidez y cohesión del sistema de juego que la dependencia de individualidades destacadas en el ataque.

En cuanto a la ofensiva, Autuori ratificó a Felipe Vizeu como el principal referente de ataque del equipo rimense. El técnico fue claro con la hinchada: no se contratará un “9” adicional, y el foco estará en potenciar a los jugadores que ya forman parte del actual equipo.

Paulo Autuori gestures en la CONMEBOL Libertadores 2025 con Sporting Cristal. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Autuori también minimizó la relevancia de la experiencia, rememorando su anterior etapa en el club en 2002. En aquella temporada, los logros se debieron al ascenso de jóvenes talentos, y no al aporte principal de los jugadores más veteranos.

De la misma manera, el entrenador emitió una fuerte crítica a la estructura del fútbol peruano por la escasez de nuevos talentos. Para Autuori, la verdadera preocupación nacional es la falta de futbolistas con potencial, razón por la cual él prefiere trabajar bajo un modelo con constante movimiento en las altas y bajas del equipo.

¿Quién será el goleador de Sporting Cristal 2026?

La principal apuesta de Autuori para la cuota goleadora de este año es Felipe Vizeu, un delantero brasileño de 28 años. Cabe recordar que, en 2002, Autuori lideró a Sporting Cristal a ganar el Torneo Apertura con un equipo que contaba con una base significativa de jugadores de la cantera.

¿Cómo será el estilo de Paulo Autuori?

El enfoque técnico de Autuori se centra en la rotación constante de jugadores, priorizando el rendimiento diario sobre la jerarquía o el nombre, lo que implica que no se apegará a una alineación fija. Aludiendo a la campaña de 2002, el técnico busca acallar las voces críticas que demandan futbolistas con más “peso” o experiencia para los compromisos internacionales, demostrando así su plena confianza en el talento juvenil actual del Rímac.

Paulo Autuori tiene contrato por todo el año 2026. (Foto: Paloma del Solar).

