El fuerte cruce entre Kylian Mbappé y Gianluca Prestianni por la denuncia de racismo: “Eres un…”

El duelo de ida de los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica terminó en un escándalo que ya recorre el mundo. Lo que debía ser un triunfo merengue en el Estadio da Luz se vio empañado por una grave acusación de racismo en pleno campo de juego.

Supuesto insulto racista contra Vinicius

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en que Vinícius Júnior estalló contra el argentino Gianluca Prestianni tras el gol del brasileño. Sin embargo, la gran polémica radica en que el jugador del Benfica se tapó la boca con su camiseta al hablar, impidiendo una lectura de labios clara.

A pesar de la falta de una prueba sonora directa, la reacción de los jugadores del Real Madrid fue inmediata y cargada de furia. Kylian Mbappé, ejerciendo un rol de líder protector, no dudó en encarar a la joya argentina para recriminarle su actitud de forma vehemente.

Kylian Mbappé contra Gianluca Prestianni

“¡Eres un p*** racista!”, fue el grito de Mbappé que se escuchó con total claridad gracias a los micrófonos ambientales a pie de campo. El astro francés no permitió que el incidente pasara desapercibido y blindó a su compañero ante la mirada de todo el estadio.

Gianluca Prestianni señalado por Kylian Mbappé. (Foto: X).

La tensión escaló rápidamente cuando el árbitro François Letexier tuvo que activar el protocolo antirracismo de la UEFA, deteniendo el juego por casi 10 minutos. Vinícius, visiblemente afectado, llegó a sentarse en el banquillo amagando con no continuar el partido debido a la supuesta agresión verbal.

En medio del caos, otros protagonistas como Nicolás Otamendi también intervinieron, aunque para caldear más los ánimos señalando su tatuaje de campeón del mundo. Mientras tanto, Mbappé continuaba su reclamo incluso ante el banquillo rival liderado por José Mourinho.

Gianluca Prestianni se defendió al taparse

Aunque el Real Madrid se llevó la victoria por 0-1, el foco está ahora en las imágenes que la UEFA deberá analizar minuciosamente. La astucia de Prestianni al cubrirse el rostro deja un vacío de evidencia que complica una sanción inmediata por parte de las autoridades.

Este episodio deja el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu con una atmósfera de máxima hostilidad deportiva para la próxima semana. El madridismo ya ha cerrado filas en torno a su estrella brasileña y su nuevo capitán moral, Kylian Mbappé.

Gianluca Prestianni recibe insulto de Kylian Mbappé. (Foto: X).

DATOS CLAVES