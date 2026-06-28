Quién es João Pinheiro, árbitro de Sudáfrica vs Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026

Árbitro de nacionalidad portuguesa con 10 años de experiencia internacional. Ha dirigido partidos de la Primeira Liga, Champions League y este es su segundo partido en este Mundial 2026.

João Pinheiro es el árbitro principal del partido entre Sudáfrica y Canadá en el Mundial 2026. El portugués llega a este cruce de eliminación directa con recorrido en la Primeira Liga, presencia internacional sostenida y un ascenso reciente hasta la élite de la UEFA.

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João Pedro Pinheiro figura como el juez central del primer partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se juega HOY domingo 28 de junio de 2026, a las 14:00 (hora de Perú), en el SoFi Stadium de Inglewood.

¡Los anfitriones y Sudáfrica abren los Dieciseisavos de Final en Los Ángeles! 😍#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 28, 2026

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de João Pinheiro?

João Pedro Pinheiro es un árbitro portugués nacido el 4 de enero de 1988 en Vila Nova de Famalicão. Además de su presencia en el circuito internacional, desarrolla su carrera en la Primeira Liga, donde se consolidó como uno de los jueces de mayor exposición de su país.

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Nombre completo: João Pedro Pinheiro.

João Pedro Pinheiro. Nacimiento: 4 de enero de 1988.

4 de enero de 1988. Lugar de origen: Vila Nova de Famalicão, Portugal.

Vila Nova de Famalicão, Portugal. Liga habitual: Primeira Liga.

Primeira Liga. Inicio en la máxima categoría: 2015.

2015. Debut en Primeira Liga: 20 de septiembre de 2015, en Académica vs. Boavista.

Su llegada a la primera división portuguesa se produjo en 2015, y su estreno en esa categoría fue el 20 de septiembre de ese año en el partido entre Académica y Boavista. Desde ese punto inició el recorrido que luego lo llevó a este duelo entre Sudáfrica y Canadá por la fase eliminatoria del Mundial.

La designación para Sudáfrica vs Canadá en el Mundial 2026

Partido: Sudáfrica vs. Canadá.

Sudáfrica vs. Canadá. Competencia: Copa Mundial de la FIFA.

Copa Mundial de la FIFA. Fase: eliminación directa.

eliminación directa. Ronda del cruce: dieciseisavos de final (Round of 32).

dieciseisavos de final (Round of 32). Fecha y hora en Perú: domingo 28 de junio de 2026 a las 14:00.

domingo 28 de junio de 2026 a las 14:00. Estadio: SoFi Stadium.

SoFi Stadium. Sede: Inglewood.

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La carrera internacional de João Pinheiro antes del Sudáfrica vs Canadá

Lista FIFA: integra el panel internacional desde 2016 .

integra el panel internacional desde . Escalón UEFA: llegó al grupo Elite en 2025.

llegó al grupo en 2025. Hito reciente: fue cuarto árbitro en la final de la Champions League 2025 entre PSG e Inter.

fue cuarto árbitro en la final de la Champions League 2025 entre PSG e Inter. Resultado de esa final: triunfo del PSG por 5-0.

La progresión de João Pinheiro en el arbitraje internacional ha sido sostenida. Haber ingresado a la lista FIFA en 2016 lo instaló temprano en el radar de los torneos de selecciones y de clubes fuera de Portugal.

El salto más fuerte de su perfil llegó en 2025, cuando alcanzó el grupo Elite de la UEFA, el nivel más alto dentro del arbitraje europeo. A eso se suma su presencia como cuarto árbitro en la final de la Champions League 2025 entre PSG e Inter.

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¿Qué se sabe de su perfil para un partido de este calibre?

El exárbitro Pedro Henriques lo describió como un juez que habla con los jugadores, explica sus decisiones y dialoga durante el juego. Esa mirada perfila un estilo de conducción más comunicativo.

Pinheiro explicó que, antes de cada partido, estudia los nombres de los jugadores y la forma de jugar de los equipos.

El cuerpo arbitral completo para Sudáfrica vs. Canadá

Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)

João Pinheiro (Portugal) Árbitro asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)

Bruno Jesus (Portugal) Árbitro asistente 2: Luciano Maia (Portugal)

Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) Quinto árbitro: Mohamed Al-Hammadi (Emiratos Árabes Unidos)

Mohamed Al-Hammadi (Emiratos Árabes Unidos) VAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

Carlos Del Cerro Grande (España) AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Rodolpho Toski (Brasil) SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

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