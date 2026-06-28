Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde ante Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026

Canadá y Sudáfrica disputan el primer partido de los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce las distintas situaciones de acuerdo a cada resultado.

Canadá y Sudáfrica abren la fase de 16avos de final del Mundial 2026. Se enfrentan este domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un lugar en los octavos de final del máximo certamen a nivel selecciones del mundo. Los canadienses parten como favoritos en este duelo, aunque los sudafricanos quieren dar la sorpresa.

Publicidad

La Selección de Canadá se clasificó en el segundo lugar del Grupo B (4 puntos), luego de un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, una victoria 6-0 ante Qatar y la derrota 2-1 ante Suiza. En tanto, el combinado de Sudáfrica también terminó segundo, pero del Grupo A (4 puntos) tras caer 2-0 ante México, empatar 1-1 ante República Checa y vencer 1-0 a Corea del Sur.

¡Los anfitriones y Sudáfrica abren los Dieciseisavos de Final en Los Ángeles! 😍#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 28, 2026

¿Qué pasa si Canadá le gana a Sudáfrica?

Si Canadá le gana a Sudáfrica clasifica automáticamente a los octavos de final del Mundial 2026. No importa el resultado ni la diferencia de goles en el triunfo, ya que la ronda de 16avos de final se define a partido único. Con su victoria, los canadienses deberían esperar por el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos (lunes 29 de junio a las 20:00 horas de Lima, Perú).

Publicidad

¿Qué pasa si Canadá empata ante Sudáfrica?

Si los canadienses empatan ante los sudafricanos en los 90 minutos reglamentarios, el partido va a la prórroga. Es decir, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para romper el empate y decretar a un ganador. En caso de que la igualdad persista tras los 120 minutos, habrá definición por penales para conocer al clasificado a octavos de final.

¿Qué pasa si Canadá pierde contra Sudáfrica?

Si Canadá pierde contra Sudáfrica, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo. No importará el resultado ni la diferencia de goles debido a que los 16avos de final se definen a partido único. En tanto, con la derrota, el conjunto canadiense consumaría un fracaso absoluto al no poder llegar a instancias decisivas del torneo.

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

Publicidad

Alineaciones confirmadas para Sudáfrica vs Canadá

SUDÁFRICA

Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Ime Okon

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Teboho Mokoena

Yaya Sithole

Thapelo Maseko

Oswin Appolis

Relebohile Mofokeng

Evidence Makgopa

DT: Hugo Broos

CANADÁ

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Derek Cornelius

Moïse Bombito

Richie Laryea

Stephen Eustáquio

Liam Millar

Nathan Saliba

Tajon Buchanan

Tani Oluwaseyi

Jonathan David

DT: Jesse Marsch

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs Canadá?

Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece

16:00 horas | GEN, Trece Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Chile: 15:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | ViX Premium

13:00 horas | ViX Premium Colombia: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+ Ecuador: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+ España: 21:00 | DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España

21:00 | DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock

Publicidad

DATOS CLAVE