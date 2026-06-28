Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde ante Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026

Canadá y Sudáfrica abren la fase de 16avos de final del Mundial 2026. Se enfrentan este domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un lugar en los octavos de final del máximo certamen a nivel selecciones del mundo. Los canadienses parten como favoritos en este duelo, aunque los sudafricanos quieren dar la sorpresa.
La Selección de Canadá se clasificó en el segundo lugar del Grupo B (4 puntos), luego de un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, una victoria 6-0 ante Qatar y la derrota 2-1 ante Suiza. En tanto, el combinado de Sudáfrica también terminó segundo, pero del Grupo A (4 puntos) tras caer 2-0 ante México, empatar 1-1 ante República Checa y vencer 1-0 a Corea del Sur.
¡Los anfitriones y Sudáfrica abren los Dieciseisavos de Final en Los Ángeles! 😍#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 28, 2026
¿Qué pasa si Canadá le gana a Sudáfrica?
Si Canadá le gana a Sudáfrica clasifica automáticamente a los octavos de final del Mundial 2026. No importa el resultado ni la diferencia de goles en el triunfo, ya que la ronda de 16avos de final se define a partido único. Con su victoria, los canadienses deberían esperar por el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos (lunes 29 de junio a las 20:00 horas de Lima, Perú).
¿Qué pasa si Canadá empata ante Sudáfrica?
Si los canadienses empatan ante los sudafricanos en los 90 minutos reglamentarios, el partido va a la prórroga. Es decir, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para romper el empate y decretar a un ganador. En caso de que la igualdad persista tras los 120 minutos, habrá definición por penales para conocer al clasificado a octavos de final.
Dónde ver Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026
¿Qué pasa si Canadá pierde contra Sudáfrica?
Si Canadá pierde contra Sudáfrica, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo. No importará el resultado ni la diferencia de goles debido a que los 16avos de final se definen a partido único. En tanto, con la derrota, el conjunto canadiense consumaría un fracaso absoluto al no poder llegar a instancias decisivas del torneo.
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Alineaciones confirmadas para Sudáfrica vs Canadá
SUDÁFRICA
- Ronwen Williams
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Mbekezeli Mbokazi
- Aubrey Modiba
- Teboho Mokoena
- Yaya Sithole
- Thapelo Maseko
- Oswin Appolis
- Relebohile Mofokeng
- Evidence Makgopa
- DT: Hugo Broos
CANADÁ
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Derek Cornelius
- Moïse Bombito
- Richie Laryea
- Stephen Eustáquio
- Liam Millar
- Nathan Saliba
- Tajon Buchanan
- Tani Oluwaseyi
- Jonathan David
- DT: Jesse Marsch
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs Canadá?
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece
- Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Chile: 15:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- Ecuador: 14:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
- España: 21:00 | DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock
DATOS CLAVE
- Canadá y Sudáfrica disputan los 16avos de final del Mundial 2026 a partido único.
- 28 de junio es la fecha del encuentro oficial en el SoFi Stadium.
- Países Bajos o Marruecos enfrentará en octavos al ganador de esta llave eliminatoria.