Dónde juegan Sudáfrica vs. Canadá y en qué estadio del Mundial 2026

Hoy hay duelo por el Mundial 2026, entre Sudáfrica y Canadá. Conoce en qué estadio jugarán, curiosidades del recinto deportivo internacional.

El Estadio de Los Ángeles (mundialmente conocido como SoFi Stadium) es una de las joyas arquitectónicas más impactantes del deporte moderno. Actualmente, este recinto capta la atención global al albergar partidos clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como el escenario deportivo más avanzado y costoso del planeta.

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Descubre a continuación todos los detalles sobre su ubicación, costo, capacidad y los secretos tecnológicos que lo convierten en un ícono de la ingeniería actual. El escenario que recibirá a Canadá y Sudáfrica en un partido internacional de eliminación directa.

Ubicación estratégica en California

El recinto se encuentra ubicado en el 1001 de South Stadium Drive, en la ciudad de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, Estados Unidos. Está situado específicamente en el corazón del complejo Hollywood Park y a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), lo que facilita el acceso de miles de turistas internacionales.

SoFi Stadium unos de los recintos deportivos principales del Mundial 2026. (Foto: X).

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Fecha de inauguración oficial

La inauguración oficial del estadio se celebró el 8 de septiembre de 2020 tras varios años de construcción. El primer partido oficial de la NFL en sus instalaciones se disputó el 13 de septiembre de ese mismo año, donde Los Angeles Rams vencieron a los Dallas Cowboys.

Costo de construcción: El estadio más caro del mundo

La estimación original para el proyecto en 2016 era de $2.660 millones de dólares. Sin embargo, debido a las constantes innovaciones tecnológicas y mejoras estructurales, el costo final superó los $5.000 millones de dólares, posicionándolo de lejos como el estadio más caro de la historia.

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Capacidad regular y ajustes para la FIFA

Para eventos regulares como partidos de fútbol americano y conciertos masivos, el aforo base es de 70.240 espectadores, expandible hasta los 100.000 asistentes. Con el fin de cumplir con las normativas de la FIFA para el Mundial 2026, el campo se amplió retirando gradas en las esquinas, ajustando su capacidad temporal a unos 69.000 asientos.

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Diseño subterráneo: El estadio está hundido 30 metros bajo el nivel del suelo para no interferir con los radares de vuelo ni con las rutas de aproximación de los aviones de LAX.

Techo transpirable de ETFE: Cuenta con una gigantesca cubierta translúcida que protege a los fanáticos de la radiación UV mientras que sus laterales abiertos permiten la entrada de las brisas del océano Pacífico.

Pantalla Infinity Screen de Samsung: Es una colosal pantalla ovalada de doble cara con resolución 4K que pesa unas 1.000 toneladas y se suspende sobre la cancha, ofreciendo una experiencia visual inédita.

El “quinto alzado”: El techo exterior cuenta con miles de luces LED programables que proyectan videos e imágenes comerciales directamente hacia el cielo, visibles para los pasajeros de los aviones.

Equipos locales que juegan en el estadio

El SoFi Stadium es la sede compartida de dos franquicias de la National Football League (NFL): Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. Adicionalmente, el recinto es el escenario anual del LA Bowl, un importante partido de postemporada del fútbol americano universitario estadounidense.

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Conciertos y grandes eventos de entretenimiento

Además del deporte, la estructura destaca por albergar giras musicales masivas de artistas mundiales como Taylor Swift, Beyoncé y Ed Sheeran. El complejo también integra el YouTube Theater, un auditorio cerrado con capacidad para 6.000 personas destinado a conciertos íntimos y entregas de premios.

Eventos deportivos clave y rol en el Mundial 2026

Desde su apertura, ha sido sede del Super Bowl LVI en 2022, la Final de la Copa Oro 2023 y la Copa América 2024. En el futuro cercano, este inmueble también tendrá el honor de albergar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En la actual Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se le denomina oficialmente como Estadio de Los Ángeles, cumple un rol protagónico al recibir un total de ocho partidos. Su calendario incluye cinco encuentros de la fase de grupos, dos partidos de dieciseisavos de final y un choque decisivo en los cuartos de final.

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