Mientras Carlo Ancelotti cobra 10 millones en Brasil, este es el salario de Hajime Moriyasu, DT de Japón

En la previa del enfrentamiento por el Mundial 2026, entre Brasil y Japón. Mira cuánto ganan Carlo Ancelotti y Hajime Moriyasu, los técnicos.

El fútbol internacional expone constantemente el enorme abismo económico que existe entre las federaciones más poderosas del planeta y los proyectos deportivos del continente asiático.

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Mientras la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) apostó por todo lo alto con el millonario contrato de Carlo Ancelotti, la realidad financiera en el banquillo nipón es sumamente austera.

¿Cuánto gana Hajime Moriyasu con la Selección de Japón?

El experimentado seleccionador de los “Samuráis Azules”, Hajime Moriyasu, percibe un salario anual de 1 millón de euros.

Hajime Moriyasu es el líder deportivo de la Selección Japón. (Foto: X).

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Esta cifra fue revelada en el último informe especializado de Finance Football, el cual analiza los sueldos de los directores técnicos de las principales selecciones del mundo.

A pesar de haber consolidado a Japón como una de las estructuras más ordenadas y competitivas a nivel global, el sueldo de Moriyasu se ubica muy lejos de la élite financiera del deporte.

La abismal diferencia salarial frente al contrato de Ancelotti en Brasil

La comparación entre ambos estrategas deja en evidencia las prioridades de mercado de cada federación. Carlo Ancelotti percibe 10 millones de euros anuales con la ‘Canarinha’, lo que significa que el estratega nipón cobra exactamente diez veces menos que su colega italiano.

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Esta brecha salarial demuestra que el éxito y la estabilidad de Japón no dependen de presupuestos inflados, sino de un proyecto deportivo a largo plazo plenamente respaldado por su federación.

Carlo Ancelotti comanda a la Selección Brasil. (Foto: X).

Dos trayectorias que justifican sus realidades financieras

El abismo en las chequeras también responde al peso de sus vitrinas en el fútbol de élite. Ancelotti cobra como una leyenda gracias a sus múltiples títulos de Champions League y coronas en las cinco grandes ligas de Europa, un estatus que Brasil buscó para romper su sequía mundialista.

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Por su parte, Moriyasu ha construido su prestigio como el gran arquitecto del fútbol japonés moderno, respaldado por su dominio en el continente asiático y su notable papel en los Mundiales, lo que le ha valido la renovación a largo plazo sin necesidad de recurrir a cifras estratosféricas.

DATOS CLAVE

1 millón de euros: es el salario anual de Hajime Moriyasu con Japón.

10 millones de euros: gana Carlo Ancelotti al año con la Selección de Brasil.

Finance Football: publicó el informe que revela los sueldos de estos directores técnicos.