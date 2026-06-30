Quién es Slavko Vincic, el árbitro de México vs Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

El árbitro esloveno dirige su tercer partido en esta Copa del Mundo. Cuenta con amplia experiencia en partidos importantes.

Slavko Vincic es el árbitro designado para el partido entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026. El esloveno dirige su tercer partido en este certamen. Cuenta con experiencia suficiente para esta clase de partidos y dirige su segunda Copa del Mundo.

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Llega con una trayectoria de peso en el arbitraje europeo e internacional. Su recorrido incluye Eurocopas, finales de la UEFA y un antecedente mundialista fuerte en Qatar 2022, lo que explica por qué vuelve a recibir un partido de máxima exposición.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Slavko Vincic?

Origen: Maribor, Eslovenia.

Maribor, Eslovenia. Edad actual: 46 años.

46 años. Condición internacional: árbitro FIFA desde 2010.

árbitro FIFA desde 2010. Trayectoria: más de 15 años en el panel internacional.

más de 15 años en el panel internacional. Estado actual: árbitro activo.

Vincic es un árbitro esloveno nacido en Maribor que hoy atraviesa una etapa de plena vigencia dentro del circuito internacional. Fue confirmado como el juez principal de México vs Ecuador, un partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

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Vincic, en un cruce con Cristiano Ronaldo (Getty Images).

Además, esta Copa del Mundo será la segunda de su carrera. Esa continuidad en la élite también marca su perfil: la FIFA lo sigue considerando una opción confiable para escenarios de mucha presión.

Cuerpo arbitro para México vs Ecuador

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Slavko Vincic (Eslovenia) Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Tomaz Klancnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Andraz Kovacic (Eslovenia) 4to árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Mustapha Ghorbal (Argelia) 5to árbitro: Mokrane Gourari (Argelia)

Mokrane Gourari (Argelia) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Mahmoud Ashour (Egipto)

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Trayectoria internacional y partidos más importantes de su carrera

Eurocopas dirigidas: UEFA Euro 2012 y UEFA Euro 2020.

UEFA Euro 2012 y UEFA Euro 2020. Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026: partidos con selecciones como Italia, Portugal, Países Bajos y Francia.

partidos con selecciones como Italia, Portugal, Países Bajos y Francia. Final de la UEFA Europa League 2022: designación principal.

designación principal. Final de la UEFA Champions League 2024: Real Madrid vs Borussia Dortmund.

La carrera de Vincic tiene varios hitos de máximo nivel. Haber estado en dos Eurocopas y en partidos pesados de eliminatorias europeas lo ubica dentro del grupo de árbitros con mayor rodaje del continente.

A eso se suman dos antecedentes que pesan por sí solos: la final de la UEFA Europa League 2022 y la final de la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Ese recorrido sostiene su reputación como un árbitro de alta jerarquía y ayuda a entender por qué fue elegido para un cruce tan sensible desde el arranque del Mundial.

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El antecedente mundialista que marcó su perfil

El Mundial 2026 será la segunda Copa del Mundo de Slavko Vincic. La primera fue en Qatar 2022, donde también recibió una designación de alto impacto desde el inicio del torneo.

En aquella edición, fue el árbitro principal de Argentina vs Arabia Saudita, partido que terminó 2-1 a favor de los saudíes y quedó rápidamente marcado como uno de los grandes golpes de la fase de grupos. Ese antecedente terminó de instalarlo en una escena de máxima visibilidad.

Incluso después de haber dirigido la final de la Champions League en 2024, el propio Vincic dejó una reflexión que ayuda a entender cómo vive este tipo de partidos: para él, nada se compara con la carga emocional de un encuentro mundialista. Ahí, según explicó, pesa algo distinto porque detrás de cada selección está la bandera nacional.

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DATOS CLAVE