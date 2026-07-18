Dónde ver EN VIVO Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra se medirán en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Aunque ambos seleccionados realizaron una destacada campaña a lo largo del certamen, sus derrotas en las semifinales les impidieron pelear por el título y ahora buscarán despedirse con una victoria para quedarse con el último lugar del podio.

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¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 tendrá distintas opciones de transmisión. En Perú se verá por DSports; en Argentina, por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, además de DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. En España, estará disponible en DAZN y gratis por La 1 de RTVE.

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra?

Inglaterra y Francia se enfrentarán HOY, sábado 18 de julio, por el tercer puesto del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El compromiso comenzará a las 16:00 horas de Perú.

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En otros países, el encuentro iniciará a las 15:00 en México, 16:00 en Colombia y Ecuador, 17:00 en Estados Unidos (hora del este), Bolivia, Chile y Venezuela, 18:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 22:00 en Inglaterra y 23:00 en Francia.

El duelo por el tercer lugar también es una oportunidad para quienes aún no usaron su código promocional y quieren sumarse a último momento.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar del Mundial 2026 con la misión de despedirse del torneo en el podio, luego de quedar a un paso de la final tras sus derrotas frente a España y Argentina, respectivamente. Ambos intentarán cerrar su participación con una victoria que alivie la amargura de la eliminación.

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La selección francesa llega a este compromiso tras perder 2-0 ante España en las semifinales, mientras que el cuadro inglés cayó 2-1 frente a Argentina. Ahora, los dos combinados buscarán cambiar la página y terminar su campaña mundialista con un resultado positivo.

Este duelo también revive el recuerdo de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia derrotó 2-1 a Inglaterra con tantos de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud. Harry Kane había igualado parcialmente desde el punto de penal, en un antecedente que añade un atractivo especial al choque por el tercer puesto.

DATOS CLAVES

Las selecciones de Francia e Inglaterra definen hoy el tercer puesto del Mundial 2026.

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El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.