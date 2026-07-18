La vital decisión de Alianza Lima sobre Guillermo Viscarra y su futuro: “Semana importante”

Decisión tomada sobre el futuro de Guillermo Viscarra, tendría las horas contadas pensando en su próxima salida.

Guillermo Viscarra con un pie y medio fuera de Alianza Lima. El portero no fue convocado al último partido frente a Sport Huancayo. Se busca su salida y con ello podría abrir un cupo de extranjero pensando en la segunda parte del año.

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Lo que se ha podido conocer por medio de Gerson Cuba es sobre su futuro. En La Victoria han preferido no ponerlo en lista en el primer partido del Torneo Clausura pensando en poder llegar a un acuerdo para que salga. No se sabe eso sí, a donde terminará yendo.

Guillermo Viscarra no fue convocado (Foto: Alianza Lima).

Su suplencia es algo que ha caído mal en el mismo jugador, que espera poder tener más minutos. Pero como no lo encuentra en el conjunto ‘blanquiazul’, entonces está buscando nuevos aires. Esto es importante para él pensando en la Selección de Bolivia.

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Por otro lado, el cuadro de La Victoria se beneficiará con esta salida que abre una chance de traer un jugador extranjero. Recordemos que ‘Billy’ es un jugador que no tiene la nacionalidad peruana, por lo tanto ocupa plaza. Al irse deja libre la oportunidad de que otro jugador pueda tomar su lugar. Solo queda ver en qué posición buscará el cuadro ‘Íntimo’.

Los números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Guillermo Viscarra llegó el año 2025 a Alianza Lima con la intensión de tener un jugador más seguro en el arco. Convirtiéndose en un jugador clave para poder hacer una temporada histórica a nivel internacional.

En total el portero llegó a disputar 51 partidos con los ‘íntimos’, recibiendo 52 goles en contra, mientras que mantuvo su arco en cero en 17 juegos y todo esto ocurrió en 4590 minutos.

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Guillermo Viscarra entrenando (Foto: Alianza Lima).

¿Por qué Guillermo Viscarra pierde el puesto en Alianza Lima?

Su salida del arco se debe a una lesión a inicio de año. Jugando la Copa Libertadores terminó fuera de acción y esto hizo que Alejandro Duarte comience a tapar. El golero nacional no tuvo malos partidos y se ganó el titularato.

Esto hizo que el boliviano se la pase en la banca de suplentes, sin ninguna opción de poder llegar al once titular nuevamente. Por eso ahora busca su salida inminente.

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