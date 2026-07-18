Ricardo Gareca se olvida de Chile y los lapida: “Los peruanos, saben que los argentinos los queremos”

Ricardo Gareca deja en claro que los peruanos siguen en su corazón y se olvida por completo de Chile.

A nada de jugarse la final del Mundial 2026, Ricardo Gareca dejó unos comentarios que han hecho mucho ruido en Chile. Y es que confesó que para él, los únicos que son queridos por los argentinos son los peruanos. Dejando en el olvido su pasado por la Selección de Chile.

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Hace poco en la Sustancia el ‘Tigre’ contó su experiencia en el último partido de la Selección de Argentina frente a Inglaterra. En donde resaltó que muchos hinchas nacionales estuvieron festejando el triunfo de la ‘Albiceleste’.

“A los peruanos los escuché gritar el gol, donde estoy alojado escuché a mucha gente. Yo sé que los peruanos querían que Argentina ganara, puede haber unos poquitos que no, pero sé que la mayoría quería que Argentina llegara a la final”, explicó.

Ricardo Gareca, entrenador argentino (Foto: Getty).

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Pero eso no fue todo, ya que el exDT de la Selección de Chile también resaltó la hermandad entre Perú y Argentina: “A los peruanos, saben que los argentinos los queremos. A los únicos que queremos es a los peruanos y sé que ellos nos quieren“.

El estratega argentino hay que recordar que no es muy querido en el país sureño. Como entrenador no logró cumplir con el objetivo de clasificar a la ‘Roja’ al Mundial, lo que hizo que se le vea como uno de los peores estrategas que llegaron al cuadro de la estrella solitaria.

Fiesta total en la final del Mundial 2026 en Perú

Por otro lado, se espera una fiesta total en el país con la final del Mundial 2026. Esto debido a que hay varias actividades que se están programando para disfrutar del último partido de este certamen internacional.

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Más que todo en mall y restaurantes se preparan para tener un domingo 19 de julio cargado de hinchas, los cuales buscan disfrutar del España vs. Argentina. En busca de ver cual país termina como el campeón del mundo por los siguientes 4 años.

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