Así se celebró en Perú el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina logró pasar a la final del Mundial 2026 y en Perú se celebró a lo grande.

El pase a la final de la Selección de Argentina no fue algo ajeno en el Perú. Y es que en diferentes puntos del país se festejó de gran forma el pase de la ‘Albiceleste’ a su segunda final de una Copa del Mundo.

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Acá podemos ver por ejemplo en la ciudad de Piura en donde se festejó de gran forma el gol de Lautaro Martínez. Varios hinchas no pudieron aguantar el grito de gol, festejando como si la misma Selección Peruana hubiera logrado hacer uno de los tantos.

Así festejaron en el Perú:

Como se celebró la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mall Plaza en Piura – Perú

Que bonito es el fútbol Crjo pic.twitter.com/PXklZe3xw0 — Comet(100/100) (@CometUwu) July 15, 2026

Pero no solo eso, sino que en las redes sociales también los hinchas nacionales dejaron muestras de cariño al país de Argentina. Muchos con mensajes en alusión a la Malvinas, pues se sabe que el Perú fue uno de los países que apoyó a los ‘Gauchos’ en esta guerra con Inglaterra.

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Lo gritó todo el PERU Con uds! Viva Argentina! Viva las Malvinas siempre argentinas! 🇵🇪🇦🇷 pic.twitter.com/wTah9OeUrh — EBA (@eylimbegazo) July 15, 2026

Argentina y el último baile de Lionel Messi

Lionel Messi podría irse del Mundial 2026 haciendo historia para su país. Consiguiendo la cuarta estrella y estando cada vez más cerca de la pentacampeona Brasil. De igual forma, igualaría a Italia y Alemania como las selecciones que tienen cuatro copas.

Recordemos que este será el último Mundial para la ‘Pulga’, quien con 39 años de edad está siendo un jugador importante. No solo con goles, actualmente el goleador con 8 tantos. Sino que también tiene 4 asistencias hasta el momento. Siendo el jugador más importante en cuanto a goles en este campeonato.

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Este domingo 19 de julio podría estar jugando su último partido con la Selección de Argentina. Pues posiblemente busque el retiro a lo grande y si es levantando el título de campeón del mundo, sería un cierre perfecto para el nacido en Rosadio.

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