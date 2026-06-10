Pollas y quinielas del Mundial 2026: para descargar e imprimir en PDF pronóstico para la Copa del Mundo

Se viene el Mundial 2026 y los que no quieren perderse un solo partido tienen que tener el PDF con todos los partidos.

Se viene una importante época para todos los amantes del deporte rey. El Mundial 2026 será un certamen que juntará por primera vez a 48 selecciones en busca de lograr ser el número uno. En este caso también habrán muchos más partidos y por eso es imposible seguirlos todos sin una guía.

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Y es que los hinchas ahora pueden seguir todos los partidos mediante el calendario oficial del Mundial 2026 en solo segundos. Esto gracias a diferentes aplicaciones y por si fuera poco, la misma FIFA habilitó la descarga de este mismo de forma gratuita. Como para que nadie se pueda perder estos duelos que seguro sacarán chispas.

Por primera vez este año tendremos que estar atentos a un torneo bastante largo, pues hablamos de 104 partidos que se disputarán en las 3 sedes designadas. Estados Unidos, México y Canadá se reparten este Mundial que será histórico al ser el primero en este formato, por lo que para los aficionados es realmente novedoso.

Calendario del Mundial 2026 (Foto: Captura de pantalla).

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¿Cómo descargar el PDF e imprimir el calendario oficial de la FIFA para el Mundial 2026?

En este caso, todos los amantes del fútbol podrán tener el calendario completamente gratis solo ingresando al sitio oficial de la FIFA.

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¿Cuándo inicia y termina el Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio dará inicio en el Estadio Azteca el Mundial 2026. El primer partido será el choque entre México vs. Sudáfrica. Mismo juego con el cual dio inicio la Copa del Mundo en el 2010.

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Por otro lado, la gran final se jugará en el MetLife Stadium en Los Estados Unidos, este choque se desarrollará el día domingo 18 de julio.

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