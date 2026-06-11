Quién es el arquero de Chequia: perfil, edad, dónde juega y vida personal de Matej Kovar

Fue campeón con el PSV Eindhoven y, a sus 26 años, llega a la Copa del Mundo en uno de los mejores momentos de su carrera. Conoce más sobre el arquero checo Matej Kovar.

Matej Kovar, con 26 años, llega al Mundial 2026 como dueño del arco de la Selección de Chequia tras una temporada sólida en la que se coronó campeón con el PSV Eindhoven.

Publicidad

Matej Kovar aparece hoy como uno de los nombres a seguir en Chequia de cara al Mundial 2026. El arquero checo llega al torneo después de sumar continuidad en el PSV Eindhoven, competir con regularidad en la Champions League y cerrar la temporada con el título de la Eredivisie.

Matej Kovar, arquero del PSV Eindhoven (Getty Images).

Su presente explica buena parte de esa expectativa. Fue titular durante toda la temporada de la liga con el PSV y también sumó rodaje europeo, algo que lo ubica en un lugar de privilegio dentro de la convocatoria definitiva del seleccionado checo.

Publicidad

Después de varios años ligado a la estructura del Manchester United, Kovar terminó de afirmarse fuera de Inglaterra. Su recorrido tuvo un arranque incómodo en el Swindon Town, pero luego encontró pasos más firmes en el Burton Albion y el Sparta Praga antes de dar el salto al Bayer Leverkusen y consolidar su crecimiento en los Países Bajos.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Matej Kovar?

Edad actual: 26 años.

26 años. Nacionalidad: checa.

checa. Posición: arquero.

arquero. Primera cesión profesional: Swindon Town, a préstamo desde el Manchester United.

Swindon Town, a préstamo desde el Manchester United. Paso por Manchester United: estuvo cinco años dentro de la estructura del club inglés antes de marcharse al Bayer Leverkusen.

Kovar es un arquero checo que llega al foco mundialista en uno de los mejores momentos de su carrera. Distintas publicaciones coinciden en ubicarlo hoy con 26 años, aunque su fecha de nacimiento no aparece consignada de manera consistente.

Publicidad

Su primera experiencia fuera de la estructura del Manchester United fue en el Swindon Town, una cesión que resultó compleja. Allí cometió errores notorios y regresó de forma anticipada a Old Trafford en enero, en un tramo que terminó siendo más formativo que definitivo.

Tras ese primer golpe, su carrera tomó impulso. El Burton Albion y el Sparta Praga fueron escalones mucho más sólidos para su desarrollo antes de pasar al Bayer Leverkusen, mientras que la referencia a su pasado como exjugador del Manchester United sigue apareciendo con frecuencia porque pasó un lustro dentro del club inglés antes de mudarse a Alemania.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Publicidad

Estadísticas y presente en PSV Eindhoven

Partidos en Eredivisie 2025/26: 31.

31. Titularidades en Eredivisie: 31.

31. Minutos en Eredivisie: 2.790.

2.790. Vallas invictas en Eredivisie: 7.

7. Atajadas en Eredivisie: 81.

81. Partidos en Champions League: 8.

8. Titularidades en Champions League: 8.

8. Minutos en Champions League: 720.

720. Atajadas en Champions League: 31.

31. Título reciente: campeón de la Eredivisie con el PSV.

El presente de Kovar en el PSV Eindhoven es el argumento más fuerte de su candidatura internacional. No solo fue titular en todos sus partidos de liga, sino que además sostuvo una presencia estable en la Champions, donde también respondió desde el arranque en cada presentación.

En el cierre de la temporada dejó señales claras de confianza: registró 5 atajadas en el 5-1 ante el Twente y 3 atajadas en el 4-1 sobre el Go Ahead Eagles, dos actuaciones recientes que acompañaron el sprint final del equipo neerlandés. En su campaña europea, además, fue señalado como titular en una victoria ante el Liverpool, otro indicio del peso competitivo que ganó en el año.

Publicidad

El camino de Matej Kovar en la selección de Chequia

La selección checa lo lleva al Mundial en un contexto muy particular. La federación confirmó el 31 de mayo de 2026 la lista final para el torneo, publicada después del amistoso ganado por 2-1 ante Kosovo y antes del viaje del plantel a América. El entrenador Miroslav Koubek decidió trabajar con 23 jugadores de campo y tres arqueros, y Kovar integra ese grupo.

Convocatoria al Mundial 2026: confirmado en la lista final de Chequia.

confirmado en la lista final de Chequia. Eliminatorias UEFA al Mundial 2025: 7 partidos, 7 titularidades, 630 minutos y 4 vallas invictas.

7 partidos, 7 titularidades, 630 minutos y 4 vallas invictas. UEFA Nations League 2024: 6 partidos y 2 arcos en cero.

6 partidos y 2 arcos en cero. Contexto histórico: Chequia jugará apenas su segundo Mundial desde la separación de la federación y el primero en 20 años.

Kovar llega a la Copa del Mundo con rodaje reciente en la selección y una base de continuidad importante para un arquero. En un torneo que devuelve a Chequia al Mundial después de dos décadas, su presencia gana peso dentro del plantel.

Publicidad

¿Qué rol puede tener en Chequia durante el Mundial 2026?

La proyección más firme lo ubica con chances reales de ser el arquero titular de Chequia en el torneo. Esa lectura se sostiene en su continuidad reciente: fue titular inamovible en el PSV, jugó con regularidad la Champions League y aterriza en el Mundial después de ganar la Eredivisie.

Su principal respaldo hoy es la estabilidad. Kovar llega con ritmo, minutos y una secuencia de partidos importantes que lo respaldan para asumir un puesto de máxima exposición. En un seleccionado que comparte grupo con México, Sudáfrica y Corea del Sur, el rendimiento del arquero será clave para sostener la competitividad.

El mensaje del entrenador también es claro. Miroslav Koubek ya dejó claro que Chequia no viaja solo para participar, sino con la intención de superar la fase de grupos. En ese escenario, el arquero que arranque el torneo será una pieza central más que un nombre de acompañamiento.

Publicidad

Cotización, contrato y mercado de Matej Kovar

Compra definitiva del PSV: 5 millones de euros al Bayer Leverkusen.

5 millones de euros al Bayer Leverkusen. Interés de mercado: El Napoli lo tiene en su lista de opciones principales de arqueros para el mercado de pases de 2026.

El Napoli lo tiene en su lista de opciones principales de arqueros para el mercado de pases de 2026. Situación contractual: reportes periodísticos indicaron que su vínculo en Eindhoven fue firmado por cuatro años y medio tras la ejecución de la compra.

El movimiento del PSV fue una señal concreta de respaldo. El club neerlandés ejecutó su compra definitiva al Bayer Leverkusen por 5 millones de euros, una cifra que acompaña el crecimiento que mostró en la temporada.

A la vez, su nombre ya empezó a circular en otro escalón del mercado europeo. El Napoli aparece entre los equipos que lo siguen de cerca y lo incluyó entre sus prioridades para reforzar el arco en el mercado de pases de 2026, una señal de que su rendimiento reciente volvió a ponerlo en la mira de clubes importantes.

Publicidad

Vida personal y recorrido fuera del foco principal

Sobre la pareja, los hijos o la vida familiar de Kovar no trascendieron datos firmes. Por eso, el costado más humano de su historia pasa hoy por su recorrido: de una primera cesión difícil en Inglaterra a convertirse en un arquero con presencia en la Champions, su paso por el Bayer Leverkusen y su lugar en la lista mundialista de Chequia.

Ese salto fue rápido y también muy marcado. Después de un inicio complejo en el Swindon Town, Kovar logró reconstruirse con etapas más sólidas y terminó integrando en el Leverkusen un equipo invicto en competiciones domésticas. Además, fue titular en una final de la Europa League, una señal clara del crecimiento que tuvo su carrera en pocos años.

Datos claves

Matej Kovar disputó 31 partidos como titular y logró el título de la Eredivisie 2025/26.

disputó como titular y logró el título de la Eredivisie 2025/26. Miroslav Koubek incluyó al arquero checo en la lista para el Mundial el 31 de mayo de 2026 .

incluyó al arquero checo en la lista para el Mundial el . El Napoli prioriza el fichaje de Kovar, cuyo pase costó 5 millones de euros al PSV.