Por qué el público grita OLE en los partidos del Mundial 2026 que se juegan en México

Los hinchas en México animan los partidos de la Copa del Mundo con el grito de ole. ¿A qué se debe esto?

Los primeros partidos del Mundial 2026 se han jugado en México, a la espera de las participaciones de los otros dos anfitriones, Estados Unidos y Canadá. Durante estos encuentros en los Estadios Azteca y Akron, de Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente, sorprendió que el público grite constantemente “ole” ante cada pase de alguna selección en cancha.

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Durante los encuentros entre México-Sudáfrica y Corea del Sur-Chequia, se notó claramente cómo el público, durante algunos pasajes, animó el ambiente del partido con el grito de “ole”. Esto llamó la atención de los fanáticos, ya que se suele utilizar en otras situación de juego.

¿Por qué se grita “ole” en los partidos del Mundial 2026 en México?

El público mexicano es de los más animados y que siente la pasión del fútbol en todo momento. Así como se suele popularizar la famosa “ola”, en tal caso, para los partidos del Mundial 2026 han utilizado el “ole” para animar el partido, pero en situaciones de pase, sin mayor sentido.

😅🇲🇽 Ya suena “OLE, OLE” de los mexicanos a los CINCO MINUTOS en Corea-Rep. Checa. pic.twitter.com/KZ9vbW0sUc — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 12, 2026

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El “ole”, habitualmente, se suele utilizar para burlar al rival para expresar la superioridad de un equipo por sobre el otro. Generalmente, se suele escuchar en los estadios cuando el resultado resulta inalcanzable. Sin embargo, en México, apunta a otro motivo.

Para el público en este país, el “ole” es una manera de destacar la gran cantidad de pases sin que el rival pueda interferir. Es una manera que tienen los hinchas de animar el partido, pero no para utilizarlo de burla, sino simplemente para destacar el juego y demostrar el clima festivo de un partido de fútbol.

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Críticas y burlas a los hinchas mexicanos por el grito de “ole”

En el partido entre México y Sudáfrica, apenas unos segundos después del inicio, se escuchó notablemente el grito de “ole” de parte de los hinchas locales. Por ello, hubo críticas y hasta burlas de parte de algunos aficionados de otras partes del mundo porque este cántico se utiliza en otro tipo de situaciones de juego.

"OLE, OLE" DE LOS HINCHAS MEXICANOS A LOS 30 SEGUNDOS DE PARTIDO. 🇲🇽😳 pic.twitter.com/x8LtimQvLY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026

En la red social X (ex Twitter), varios hinchas, sobre todo, sudamericanos, han reaccionado de diferentes maneras por este grito de parte del aficionado local durante los primeros partidos del Mundial 2026. Algunos cuestionaron esto, mientras que otros lo tomaron con humor y hasta ironía en contra de los mexicanos.

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😳🇰🇷🇨🇿 A pocos minutos del inicio de Corea del Sur-República Checa, ya baja el "OLEEE, OLEEE" desde las tribunas del Estadio Guadalajara. pic.twitter.com/xAv3BivfLS — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 12, 2026

Se pusieron a gritar OLE en un 0-0 de un partido de Corea-Chequia pic.twitter.com/l2tmuw7FiW — valen rojinegro❤️🖤 (@valen_Rojinegro) June 12, 2026

No puedo más con los mexicanos gritando ole ole en un 0 a 0 de Corea del Sur y República Checa pic.twitter.com/RnkKdHbYZ3 — Esperme (@Espertma_) June 12, 2026

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Los Coreanos estan gritando OLE en un 0-0 y apenas empezópic.twitter.com/E28TH1OJK9 — Milan Argentina 🇦🇷 (@MilanArg__) June 12, 2026

La gran mayoría de las burlas y críticas llegan de parte de los hinchas argentinos, quienes no tienen una buena relación con los mexicanos, en cuanto a fútbol se refiere. Por eso, este grito “out of context” por parte del público local en la Copa del Mundo genera estas reacciones en los aficionados de este país sudamericano.

Datos claves

Mundial 2026 : primeros partidos disputados en estadios Azteca y Akron de México .

: primeros partidos disputados en estadios Azteca y Akron de . México vs Sudáfrica : el público gritó “ole” en los primeros pases del partido.

: el público gritó “ole” en los primeros pases del partido. Red social X: hinchas argentinos criticaron el “ole” de los aficionados en México.