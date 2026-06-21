Por qué no juega Darwin Núñez hoy para Uruguay ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

Darwin Núñez es uno de los que deja el equipo de Uruguay ante Cabo Verde con respecto al que jugó ante Arabia Saudita. Conoce el motivo de la decisión de Marcelo Bielsa.

Darwin Núñez no forma parte de la alineación titular para el partido que Uruguay juega este domingo 21 de junio ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026. El delantero del Al Hilal de Arabia Saudita va al banco de suplentes en este duelo decisivo para ‘La Celeste’ en esta fase de grupos.

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Marcelo Bielsa confirmó la alineación titular de la Selección de Uruguay para este partido con algunos cambios con respecto al encuentro que tuvo con los saudíes en la primera jornada. Entre los más destacados, resalta el ingreso de Agustín Canobbio al once de arranque. Para su entrada, el ‘Loco’ decidió dejar afuera al exatacante de Liverpool y Benfica.

¿Por qué no juega Darwin Núñez hoy en Uruguay vs Cabo Verde?

Darwin Núñez no es titular en la alineación de Uruguay por decisión táctica de Marcelo Bielsa. Decidió volver al dibujo táctico de 4-3-3, por lo que se rompió el doble ‘9’ que utilizó en el partido ante Arabia Saudita, que terminó en empate 1-1.

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Agustín Canobbio, en el partido ante Arabia Saudita (Getty Images).

Así, con el ingreso de Canobbio, Núñez va al banco y Federico Viñas pasa a ser el único centrodelantero de ‘La Celeste’ en este partido. En tanto, el futbolista de Fluminense va por el extremo derecho y Maxi Araújo acompaña en el sector izquierdo.

En la elección de centrodelanteros, va Viñas, de buena temporada con el Real Oviedo de España, donde marcó 9 goles en 33 partidos de LALIGA. Núñez, por su parte, también ha marcado nueve tantos, aunque en menos partidos (24 en la temporada) con Al Hilal. Sin embargo, no ha tenido continuidad en el último tiempo, a diferencia del ex América de México.

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Alineación confirmada de Uruguay vs Cabo Verde

Fernando Muslera

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte

Federico Valverde

Rodrigo Bentancur

Agustín Canobbio

Maximiliano Araújo

Federico Viñas

DT: Marcelo Bielsa

DATOS CLAVE

Darwin Núñez va al banco de suplentes ante Cabo Verde por decisión táctica.

va al banco de suplentes ante Cabo Verde por decisión táctica. Marcelo Bielsa usa un esquema 4-3-3 en el Mundial 2026, eliminando el doble nueve.

usa un esquema 4-3-3 en el Mundial 2026, eliminando el doble nueve. Agustín Canobbio es titular y Federico Viñas juega como único centrodelantero uruguayo.