Dónde ver EN VIVO Uruguay vs Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La ‘celeste’ tendrá el reto de vencer el arco invicto de Vozinha para sumar de a tres en el Hard Rock Stadium. Conoce dónde disfrutar del partido.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán hoy, domingo 21 de junio, en el marco de la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. El duelo resulta clave para ambos equipos, ya que llegan igualados con un punto tras su debut, manteniendo abierta la pelea por la clasificación en la zona. A continuación, se detallan los horarios del encuentro según cada país y los canales de transmisión.

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¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs Cabo Verde?

En Perú y en el resto de Latinoamérica, el partido podrá verse por TV de pago mediante DSports, mientras que en streaming estará disponible a través de DGO y Disney+.

En Uruguay, el partido iniciará a las 19:00 horas y será transmitido por Canal 5 (señal abierta), además de DSports en cable, y en streaming a través de DGO, Antel TV y Disney+.

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En Estados Unidos, la cobertura estará disponible únicamente vía streaming mediante Peacock Premium y Prime Video. En España, el encuentro se disputará a las 00:00 horas y podrá seguirse a través de BarTV Mundial en televisión por cable, además de las opciones de streaming en DAZN y DAZN Mundial.

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde?

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium, está programado para las 17:00 horas de Perú, 19:00 horas de Uruguay y 21:00 horas de Cabo Verde.

En otros países, el inicio será a las 16:00 horas en México; 17:00 horas en Colombia y Ecuador; 18:00 horas en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y 19:00 horas en Brasil, Argentina y Paraguay.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Tras el empate ante Arabia Saudita, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa está obligado a sumar una victoria para mantener intactas sus opciones de clasificación a la siguiente fase. En tanto, el equipo africano llega con confianza tras haber igualado frente a España y buscará dar un nuevo golpe en el torneo.

DATOS CLAVES

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan hoy, domingo 21 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium a las 19:00 de Uruguay.

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