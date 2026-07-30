No es Cristiano Ronaldo: el hombre más exitoso en Arabia Saudita da el salto a la Premier League

Ganó más títulos que CR7 en Arabia Saudita. Renunció a su club para dar el salto a uno de los equipos protagonistas del fútbol inglés.

Arabia Saudita entró a la escena del fútbol mundial desde que Cristiano Ronaldo se sumó a Al Nassr. Si bien le ha costado poder ganar títulos al portugués, permitió que varias figuras también opten por este país para continuar con sus carreras. En este sentido, hay un nombre que ha sido más exitoso que el ‘Bicho’ en dicho país, pero ahora da un cambio a su carrera.

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Se trata del alemán Matthias Jaissle, quien ha sido dos veces campeón continental con Al Ahli, pero ahora dirigirá en la Premier League. De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, será el nuevo entrenador del Newcastle tras la salida de Eddie Howe.

Jaissle ha sido de los entrenadores más consagrados en el último tiempo junto a Jorge Jesús (campeón de todo con Al Hilal y de la última Saudi Pro League con Al Nassr). La diferencia es que el éxito del alemán ha sido con Al Ahli, equipo que está un escalón abajo de los grandes como Al Hilal y Al Nassr.

Matthias Jaissle será el nuevo DT de Newcastle

Durante las primeras horas de este jueves 30 de julio se confirmó la salida de Eddie Howe como entrenador de Newcastle. El desgaste por la salida de algunos jugadores (se fue Anthony Gordon y se iría Bruno Guimaraes, entre otros) más algunas diferencias con el proyecto deportivo de las ‘Urracas’ llevaron al director técnico a dar un paso al costado. Le puso fin a una etapa de casi cinco años donde ganó la Copa de la Liga inglesa en 2025.

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Eddie Howe se va del Newcastle (Getty Images).

Así, en Newcastle no miraron a otro lado más que a Arabia Saudita. Cabe recordar que el 80 por ciento de las acciones del club están en manos, precisamente, del Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí. Ante esto, buscaron a Jaissle y todo estaría acordado para su llegada.

Según Fabrizio Romano, Newcastle pagaría una compensación de 11 millones de euros a Al Ahli para contar con el entrenador alemán. Firmará un contrato hasta 2030 con las ‘Urracas’ y se sumaría de inmediato para ponerse al frente del equipo en su pretemporada.

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El éxito de Matthias Jaissle con Al Ahli

Al Ahli es uno de los cuatro clubes que formaron parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) para potenciar el fútbol saudí junto a Al Hilal, Al Nassr y Al Ittihad. En su caso, ha sido el cuarto equipo en jerarquía por detrás de estos tres. Eso no impidió que logre varios títulos importantes.

Entre las figuras que han destacado en este equipo, con sede en Yeda, se puede nombrar a Riyad Mahrez, Ivan Toney, Franck Kessié, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Roger Ibáñez y Merih Demiral, entre tantos otros. Todos estos nombres estuvieron bajo la dirección técnica de Matthias Jaissle.

Gracias a estas figuras y a su estilo de juego, Al Ahli se transformó en un equipo intenso, de buen pie y juego por el interior. Jaissle, reconocido en Alemania por su pasado bajo la estructura de Red Bull (Dirigió al Salzburgo), supo impregnar esa filosofía en el equipo saudí.

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El éxito del alemán está a la vista. Al Ahli ha sido bicampeón de la Liga de Campeones Élite de la AFC en las temporadas 2024/2025 y en la reciente 2025/2026, además de haberse quedado con la Supercopa de Arabia Saudita 2025 venciendo en la final, precisamente, a Al Nassr de Cristiano Ronaldo (2-2 y, luego, 5-3 por penales).

DATOS CLAVE

Matthias Jaissle será el nuevo DT de Newcastle tras salir Eddie Howe.

será el nuevo DT de Newcastle tras salir Eddie Howe. 11 millones de euros pagará Newcastle al Al Ahli por su contratación.

pagará Newcastle al Al Ahli por su contratación. Hasta 2030 firmará contrato el entrenador, reciente bicampeón de Asia con Al Ahli.