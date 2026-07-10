La reacción de Courtois al gol de Merino que se volvió meme con la derrota de Bélgica ante España

Thibaut Courtois tuvo que ver desde el banco cómo su reemplazo Senne Lammens cometió un error que aprovechó España para ganar el partido. Su reacción ya recorre internet.

Thibaut Courtois fue uno de los protagonistas de la derrota de su selección, Bélgica, ante España por los cuartos de final del Mundial 2026. Es que el experimentado arquero sufrió una lesión muscular que lo sacó del partido y un error de su reemplazo Senne Lammens permitió el gol del triunfo de Mikel Merino para ‘La Roja’.

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Bélgica quedó a las puertas de llegar a su tercera semifinal mundialista. Le jugó un partido de igual a igual a España, pero no le alcanzó. Lo empezó perdiendo por el gol de Fabián Ruiz, pero lo empató Charles de Ketelaere, de cabeza. Pero, la lesión de Thibaut Courtois fue un punto de inflexión negativo para los ‘Diablos Rojos belgas’.

LAS LÁGRIMAS DE COURTOIS: el dolor del arquero de Bélgica por salir lesionado en un duelo clave ante España.



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Lammens, arquero de Manchester United, lo reemplazó en el arco y cometió un fallo que determinó el triunfo español. Un remate desde fuera del área de Pau Cubarsí tuvo una floja respuesta del guardameta, quien dio un rebote y no tuvo una buena reacción para tapar la definición de Mikel Merino.

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Así reaccionó Thibaut Courtois al gol de Mikel Merino

Segundo después de que Merino marcó el gol del 2-1 para España ante Bélgica, las cámaras de la transmisión oficial del partido fueron directamente con Thibaut Courtois. Es que el arquero, a pesar de su lesión, se quedó en el banco de suplentes y vio cómo su compañero falló en el tanto español.

¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera…



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Se pudo ver un gesto muy claro del arquero del Real Madrid, quien puso la cara larga y una mueca de bronca directamente a la cámara debido a lo ocurrido con Lammens y el gol de España. La imagen, rápidamente, apareció en redes sociales y todo internet para convertirse en meme.

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La reacción de Courtois ante el error de Lammens y el 2-1 de España (FIFA oficial).

Las lágrimas de Thibaut Courtois y la confesión post-partido

Thibaut Courtois ya había llorado con el cambio que realizó Rudi García, pero luego de la eliminación de Bélgica, tampoco pudo contener el llanto. Junto con Kevin de Bruyne fue uno de los más afectados, ya que ambos están en sus últimos torneos internacionales con su selección.

Luego del partido, el propio guardameta habló con la prensa y confesó que él estaba para seguir en campo, pero fue el entrenador Rudi García quien tomó la decisión. “Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba” dijo en declaraciones oficiales a DAZN.

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🗣️ Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

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