Si Bélgica le gana a España, contra quién, cuándo y dónde juega en semifinales del Mundial 2026

Bélgica quiere volver a una semifinal del Mundial. Debe superar a España, selección favorita al título en este certamen. El panorama belga para el encuentro.

La Selección de Bélgica va por un lugar en semifinales de este Mundial 2026. Este viernes 10 de julio se enfrenta a España en el SoFi Stadium de Inglewood, California en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Los ‘Diablos Rojos belgas’ quieren jugar una semifinal mundialista por tercera vez en su historia.

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Bélgica viene de superar de forma contundente a los Estados Unidos en octavos de final. Ahora, le toca su partido más difícil de este Mundial, ni más ni menos que ante España, seria candidata al título. Conoce el panorama belga en caso de un triunfo este viernes.

¿Contra quién juega Bélgica si le gana a España?

Si Bélgica le gana a España, su rival en las semifinales del Mundial 2026 será la Selección de Francia. Ésta viene de clasificar a dicha instancia tras vencer 2-0 a Marruecos el pasado jueves en Foxborough.

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¿Cuándo juega Bélgica en caso de vencer a España?

Si Bélgica vence a España, jugará ante Francia por la semifinal del Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio desde las 14:00 horas (de Lima, Perú).

¿Dónde juega Bélgica si triunfa ante España?

Si Bélgica triunfa ante España, el partido de semifinales ante Francia del próximo martes 14 de julio (14:00 horas de Lima, Perú) se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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¿Cómo le fue a Bélgica jugando en cuartos de final del Mundial?

Desde que se implementó las instancias de “mata-mata” (México 1986), Bélgica jugó tres veces en instancia de cuartos de final con los siguientes resultados:

México 1986: Bélgica 1-1 España (ganó 5-4 por penales)

Brasil 2014: Argentina 1-0 Bélgica

Rusia 2018: Brasil 1-2 Bélgica

¿Cómo le fue a Bélgica en semifinales de Mundial?

Bélgica estuvo en dos ocasiones en semifinales de un Mundial. Sin embargo, en ambos partidos perdió, lo que le impidió llegar a su primera final mundialista. Estos fueron los resultados:

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México 1986: Argentina 2-0 Bélgica

Rusia 2018: Francia 1-0 Bélgica

En ambos partidos, terminó perdiendo contra la selección que, finalmente, fue campeón de esa Copa del Mundo.

DATOS CLAVE

Bélgica vs España se juega este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium.

se juega este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium. Francia será el rival en semifinales el martes 14 de julio si Bélgica clasifica.

será el rival en semifinales el martes 14 de julio si Bélgica clasifica. Dos veces jugó Bélgica las semifinales de un Mundial: México 1986 y Rusia 2018.