Si España le gana a Bélgica, contra quién, cuándo y dónde juega en semifinales del Mundial 2026

'La Roja' se mide ante Bélgica por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ya conoce a su posible rival en semifinales.

España afronta un partido decisivo ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. ‘La Roja’ busca mantenerse en carrera por el título, aunque para ello deberá superar a una selección belga que también llega con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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El equipo español ya conoce el camino que deberá recorrer en caso de conseguir la clasificación. Francia, que aseguró su presencia en la siguiente ronda, espera al ganador del enfrentamiento entre España y Bélgica para definir a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

¿Contra quién jugaría España en semifinales del Mundial 2026?

Si España derrota a Bélgica en los cuartos de final, su próximo rival será Francia. De esta manera, ambas selecciones protagonizarían uno de los cruces más atractivos de la recta final del Mundial 2026, con un boleto a la gran final en juego.

El conjunto francés ya tiene asegurado su lugar entre los cuatro mejores y ahora espera conocer a su próximo adversario. España, por su parte, primero deberá superar el exigente desafío ante los ‘Diablos Rojos’ antes de pensar en el posible duelo frente a ‘Les Bleus’.

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¿Cuándo y dónde jugaría España contra Francia?

Una eventual semifinal entre España y Francia se disputará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas. El ganador de este encuentro avanzará directamente a la final del Mundial 2026.

El escenario estadounidense será sede de uno de los dos partidos que definirán a los finalistas del campeonato. Para España, llegar a esta instancia significaría quedar a solo una victoria de disputar el encuentro por el título.

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El camino hacia la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Así, España necesita superar dos eliminatorias más para instalarse en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

DATOS CLAVES

Si supera los cuartos, la selección de España jugará la semifinal contra Francia.

El eventual encuentro semifinalista se disputará el martes 14 de julio en Arlington, Texas.

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