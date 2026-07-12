DT de Suiza explotó contra el árbitro tras caer ante Argentina: “Hoy no ha ganado el fútbol”

Murat Yakin expresó su molestia en conferencia de prensa por la expulsión de Breel Embolo durante el duelo entre Suiza y Argentina.

El cierre de los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo marcado por varias acciones polémicas. Suiza quedó eliminada ante Argentina en un partido accidentado, resultado que provocó la indignación de su entrenador, Murat Yakin.

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En la segunda mitad, Breel Embolo recibió su segunda amarilla por simular una infracción ante Leandro Paredes, decisión confirmada tras la revisión del VAR. Con un jugador más, la ‘Albiceleste’ se adueñó del encuentro y terminó imponiéndose 3-1 en el tiempo suplementario.

DT de Suiza explotó contra el árbitro tras caer ante Argentina

“Nos han castigado por un error. Esa tarjeta no tenía ningún fundamento. No lo entiendo. Fue una situación inocente. No hubo ninguna malicia. Esa decisión fue sencillamente increíble. No estoy en absoluto de acuerdo con ella. Hubo un contacto claro y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión”, expresó Yakin.

Visiblemente molesto con el arbitraje, el estratega suizo manifestó en conferencia de prensa su frustración por las decisiones que, a su juicio, modificaron el desarrollo del partido.

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“Que nos debiliten así me resulta incomprensible. Embolo luchó con garra, recibió muchos golpes. La decisión me desconcierta, no tenía ninguna justificación. Es una lástima. Perdimos una gran oportunidad y, lamentablemente, el camino ha terminado. Duele, pero podemos estar orgullosos. Estos son mis grandes héroes”, añadió.

🗣️ "SIMPLEMENTE TENDRÍA QUE HABER DEJADO SEGUIR EL JUEGO", afirmó Murat Yakin, DT de Suiza, sobre la jugada de la expulsión de Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo.



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“Hoy no ha ganado el fútbol”

Sin señalar directamente un favorecimiento hacia el equipo de Lionel Scaloni, Murat Yakin centró sus críticas en cómo esa acción terminó condicionando el desenlace de la serie.

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“No diría que se les haya favorecido. Hemos disputado un partido limpio y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol. Hoy no ha ganado el fútbol. Nos han castigado por un error. Ha sido un momento decisivo que ha determinado el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina“, aseguró.

Finalmente, el entrenador destacó el esfuerzo de sus jugadores, pese a la eliminación sufrida. “El plan de juego funcionó de nuevo hoy. Si analizamos cómo se desarrolló el partido, fuimos muy superiores a nuestros rivales. Remontamos y teníamos la dinámica a nuestro favor. Queríamos dar entrada a jugadores frescos en ataque. Y entonces se produce una decisión errónea. No sé por qué se inventó esta regla. Pero mis chicos fueron unos héroes”.

🟥🇨🇭 JOÃO PINHEIRO le ANULÓ la AMARILLA a LEANDRO PAREDES y lo EXPULSÓ a BREEL ÉMBOLO por SIMULACIÓN luego de verlo en el VAR.



🔥 SUIZA queda con UNO MENOS ante ARGENTINA.



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DATOS CLAVES

Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario del Mundial 2026.

El entrenador Murat Yakin criticó la expulsión de Breel Embolo tras la revisión del VAR.

La expulsión por doble amarilla ocurrió tras una acción ante el mediocampista Leandro Paredes.