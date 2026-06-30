Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde ante México por los 16avos de final del Mundial 2026

Responderemos la pregunta más buscada en Sudamérica con respecto al Mundial 2026. Qué pasará si Ecuador gana, empata, o pierde contra México.

La Selección de Ecuador se juega la vida en el Mundial 2026 frente a México en un choque electrizante por los dieciseisavos de final. Al tratarse de una fase de eliminación directa, el formato de la FIFA cambia por completo las reglas del juego con respecto a la fase de grupos.

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Muchos aficionados se preguntan qué escenarios matemáticos o deportivos se activan según el resultado final de los 90 minutos. A continuación, te detallamos qué sucede con la Tri si gana, empata o pierde este trascendental partido.

México buscará hacerle la vida imposible a Ecuador. (Foto: X).

Si Ecuador le gana en los 90 minutos a México

Un triunfo de la Tri ante el combinado azteca asegura su clasificación directa a los octavos de final de la Copa del Mundo. El equipo ecuatoriano se metería oficialmente entre los 16 mejores del planeta gracias a una victoria en el tiempo reglamentario.

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Si Ecuador empata ante México

En esta instancia de eliminación directa no existe el empate definitivo para repartir puntos. Si el marcador se mantiene igualado tras los 90 minutos, el partido se extenderá a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno.

De persistir la igualdad en el tiempo extra, el boleto a la siguiente ronda se definirá de forma dramática en una tanda de penales. El que venza por cualquiera de estas vías avanzará, mientras que el perdedor quedará fuera.

Si Ecuador pierde el partido contra México

Una derrota en el tiempo regular o en las instancias de alargue significaría la eliminación automática de Ecuador del Mundial 2026. Al ser un formato de “mata-mata”, no hay margen de error ni opciones de repechaje para el equipo que resulte vencido.

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Cuál sería el rival en Octavos de Final

El ganador de esta emocionante llave entre la Tri y los aztecas no la tendrá nada fácil en la siguiente ronda. Su oponente en los octavos de final saldrá directamente del picante cruce de dieciseisavos entre la favorita Inglaterra y la sorpresiva República Democrática del Congo. Quien logre avanzar disputará el boleto a cuartos de final el próximo domingo 5 de julio en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

DATOS CLAVE

Selección de Ecuador jugará contra México en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La tanda de penales definirá al ganador si persiste el empate tras la prórroga.

El 5 de julio el clasificado disputará los octavos en el icónico Estadio Azteca.