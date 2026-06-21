Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

España disputa su segundo partido del Mundial ante Arabia Saudita. Conoce el panorama de 'La Roja' de Luis de la Fuente para este partido y su futuro en la competencia.

España va en busca de su primera victoria en el Mundial 2026. Se enfrenta a Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. ‘La Roja’ debe sumar de a tres puntos para no complicar su clasificación a dieciseisavos de final.

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El combinado dirigido por Luis de la Fuente inició esta Copa del Mundo con un sorpresivo empate ante Cabo Verde sin goles. Ahora, enfrenta a Arabia Saudita, que tuvo un estreno difícil, pero el cual pudo sortear de buena manera al empatar 1-1 ante Uruguay.

¿Qué pasa si España le gana a Arabia Saudita?

Si España le gana a Arabia Saudita sumará cuatro (4) puntos en el Grupo H. Por lo tanto, independientemente de lo que pase entre Uruguay y Cabo Verde, quedará entre las selecciones de punta dentro de este grupo y encaminará la clasificación a 16avos de final. En tanto, los saudíes complicarán su clasificación, ya que quedarán en el fondo con sólo una (1) unidad.

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¿Qué pasa si España empata ante Arabia Saudita?

Si España empata ante Arabia Saudita, ambas selecciones sumarán sólo dos (2) puntos en el Grupo H. La ventaja que tendrán es que seguirán con chances de clasificar directamente a los 16avos de final. En todo caso, Uruguay o Cabo Verde podrían superarlos si hay un ganador en dicho partido (ya que sumará cuatro tantos).

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¿Qué pasa si España pierde contra Arabia Saudita?

Si España pierde, se quedará con un (1) sólo punto, mientras que Arabia Saudita se irá de esta segunda fecha como líder con cuatro (4) unidades. Para ‘La Roja’ sería el peor panorama posible para clasificar a 16avos de final.

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Es que, en la última fecha, deberá enfrentar a la dura Uruguay y estará obligada a ganar sí o sí. Aunque, independientemente de lo que pase, no podrá pasar en el grupo a los saudíes, ya que éstos tienen ventaja por el desempate olímpico.

Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo H del Mundial 2026

DATOS CLAVE

España y Arabia Saudita juegan este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium.

y Arabia Saudita juegan este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium. El equipo de Luis de la Fuente empató sin goles ante Cabo Verde en el debut.

empató sin goles ante Cabo Verde en el debut. Si España gana sumará 4 puntos en el Grupo H y encaminará la clasificación.