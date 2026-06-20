Quiénes juegan MAÑANA domingo 21 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

La actividad del Mundial 2026 continúa este domingo 21 de junio con una programación de cuatro partidos, correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos. En este día, salen al campo las selecciones de los grupos G y H, por lo que destacan las participaciones de España, Uruguay y Bélgica.
La programación arranca en Atlanta donde ‘La Roja’ buscará su primer triunfo ante Arabia Saudita. Luego, será el turno para los ‘Diablos Rojos belgas’ de conquistar su primer éxito en esta Copa del Mundo cuando enfrenten a Irán. La ‘Celeste’ sale al campo a continuación ante Cabo Verde. Y el cierre de la jornada está reservado para el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto.
PARTIDOS DEL DOMINGO 21 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos
ESPAÑA VS ARABIA SAUDITA (GRUPO H)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Perú: 11:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: 13:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play, La 1
- Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
BÉLGICA VS IRÁN (GRUPO G)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Perú: 14:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.
URUGUAY VS CABO VERDE (GRUPO H)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Perú: 17:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
NUEVA ZELANDA VS EGIPTO (GRUPO G)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
DATOS CLAVE
- España vs Arabia Saudita juegan el domingo 21 de junio en Atlanta.
- Uruguay vs Cabo Verde se enfrentan en el Estadio Hard Rock de Miami.
- Bélgica vs Irán disputarán su partido de Copa del Mundo en Los Ángeles.