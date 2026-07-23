Mundialista con Paraguay fue contundente al opinar sobre Hernán Barcos tras enfrentar a Sporting Cristal

El delantero de Red Bull Bragantino sorprendió con lo que dijo sobre el delantero argentino, figura del cuadro 'rimense'.

Luego del empate sin goles en el Estadio Nacional por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana, Isidro Pitta evaluó el rendimiento de Red Bull Bragantino frente a Sporting Cristal y también aprovechó en referirse a Hernán Barcos.

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¿Qué dijo Isidro Pitta sobre Hernán Barcos?

En sus declaraciones, el seleccionado paraguayo elogió a ‘El Pirata’ y resaltó la extensa carrera que ha construido. Además, el delantero destacó su importancia en el ataque de Sporting Cristal y contó qué ocurrió entre ambos después del partido.

“Sabemos lo que es Hernán Barcos. Delantero que tiene una hermosa trayectoria, me tocó cambiar camiseta con él, así que muy contento. Ahora lo esperamos allá en Bragança“, expresó el ‘9’.

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Sobre el desarrollo del encuentro en Lima, el paraguayo resaltó el rendimiento de ambos equipos, pese al estado del campo. “Hicimos un partido muy bueno. La cancha estaba un poco mala, picaba un poco mal la pelota, pero eso no es excusa. Creo que tanto el arquero de ellos como el nuestro hicieron un excelente partido, así que es mérito de ellos también y de nosotros”.

Calentó la previa del partido de vuelta

Asimismo, Pitta aseguró que en Bragantino confían en hacerse fuertes como locales para superar a Sporting Cristal y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Nosotros en casa siempre hacemos buenos partidos con nuestra hinchada. La verdad nos sentimos bien siempre jugando de locales, así que la llave está abierta. Vamos a tratar de ganarla allá en casa con nuestra gente y haciendo nuestro fútbol“, agregó.

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⚽️ “En casa, siempre hacemos buenos partidos con nuestra hinchada. Vamos a tratar de ganarlo en la vuelta”: Isidro Pitta, delantero paraguayo de Red Bull Bragantino tras el empate de su equipo 0-0 ante Sporting Cristal en Copa Sudamericana.



Video: Mayfer Fuentes… pic.twitter.com/psMoaYoA6W — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 23, 2026

DATOS CLAVES

Isidro Pitta elogió a Hernán Barcos tras el empate en el Estadio Nacional.

El delantero paraguayo Isidro Pitta intercambió camisetas con el jugador Hernán Barcos.

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