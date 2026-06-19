Turquía vs Paraguay: Dónde ver EN VIVO por canales de TV y streaming online este partido del Mundial 2026

Turquía y Paraguay se juegan un partido decisivo por el Grupo D. En San Francisco, ambas selecciones están obligadas a ganar. Mira dónde se puede ver el encuentro.

Las selecciones de Turquía y Paraguay se ven las caras HOY viernes 19 de junio en un partido decisivo por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El escenario para el partido es el Levi’s Stadium (renombrado por la FIFA como Estadio Bahía de San Francisco) de Santa Clara, California, en Estados Unidos.

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Turquía vs Paraguay es un duelo entre selecciones necesitadas del triunfo. Ambas perdieron en la primera jornada del Grupo D. Por lo tanto, si quieren seguir con chances de clasificar a 16avos de final, necesitan sí o sí la victoria. Una derrota para cualquiera de ellos podría significar, prácticamente, la eliminación.

Ay-Yıldızlılar no jugó mal ante Australia, pero perdió 2-0 en su presentación en este Grupo D de la Copa del Mundo. En tanto, La Albirroja sucumbió ante la local Estados Unidos y fue goleado por 4-1. Así, los dos deben mejorar su imagen y deben jugarse el todo por el todo en busca de los tres puntos.

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¿Dónde ver EN VIVO Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026?

El partido entre las selecciones de Turquía y Paraguay, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026, cuenta con transmisión EN VIVO por TV y canales de streaming. Mira donde puedes ver el duelo de acuerdo a cada país:

Perú: DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Disney+ Premium

DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Flow

DSports, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Win Sports

DSports, DGO, Paramount+, Win Sports Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido

DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido España: DAZN, Movistar+

DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FS1, Telemundo, Peacock

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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¿A qué hora se juega Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026?

Turquía vs Paraguay, que se juega este viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco, comienza en los siguientes horarios:

Perú: 22:00 horas

22:00 horas Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado)

00:00 horas (madrugada sábado) Chile: 23:00 horas

23:00 horas México: 21:00 horas

21:00 horas Colombia: 22:00 horas

22:00 horas Ecuador: 22:00 horas

22:00 horas España: 06:00 horas (sábado)

06:00 horas (sábado) Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET)

DATOS CLAVE

Turquía y Paraguay juegan este viernes 19 de junio en el Mundial 2026.

juegan este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. El partido se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

de Santa Clara, California. Ambos equipos llegan con cero puntos tras perder ante Australia y Estados Unidos.