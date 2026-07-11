En la previa a la semifinal ante España, Francia ignoró a Paraguay y hay polémica en el Mundial 2026

Francia calentó la semifinal ante España con una publicación, pero omitió su polémico duelo frente a Paraguay.

Francia ya comenzó a vivir la semifinal del Mundial 2026 frente a España, que se disputará este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Sin embargo, una publicación de la Federación Francesa de Fútbol en redes sociales terminó generando un inesperado debate entre los aficionados.

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La imagen, compartida como parte de la previa del trascendental encuentro, muestra a Ousmane Dembélé y Lamine Yamal caminando sobre una especie de “Paseo de la Fama”, donde aparecen las estrellas con los rivales que fue superando la selección francesa.

No obstante, un detalle no tardó en hacerse viral: el duelo frente a Paraguay por los octavos de final no figura por ningún lado.

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Francia recordó su camino… pero dejó fuera el partido ante Paraguay

En la ilustración aparecen reflejados el triunfo sobre Suecia en la primera ronda eliminatoria y la victoria frente a Marruecos en los cuartos de final. Sin embargo, entre ambos compromisos no existe ninguna referencia al ajustado 1-0 conseguido frente a Paraguay, resultado que le permitió acceder a los cuartos de final del Mundial 2026.

La omisión no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes recordaron que precisamente ese encuentro fue uno de los más tensos y discutidos que afrontó el conjunto dirigido por Didier Deschamps en el certamen.

El partido ante Paraguay estuvo marcado por la polémica

El cruce entre franceses y paraguayos dejó numerosas controversias durante los 90 minutos. El único gol llegó desde el punto de penal por intermedio de Kylian Mbappé, en una acción que generó fuertes reclamos por parte de la ‘Albirroja’, que cuestionó la decisión arbitral.

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Además, el compromiso estuvo cargado de fricciones, protestas y varias acciones discutidas dentro del campo, convirtiéndose en uno de los encuentros más calientes de los octavos de final. Incluso después del partido continuó el debate por distintas decisiones arbitrales y por declaraciones que surgieron en ambos bandos.

Ahora, a pocos días del choque frente a España por un lugar en la final del Mundial 2026, la publicación de la Federación Francesa volvió a poner el foco sobre aquel partido ante Paraguay, que muchos consideran el episodio más polémico del recorrido de los ‘Bleus’ en la Copa del Mundo.

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DATOS CLAVES

Francia y España disputarán la semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio.

La Federación Francesa omitió el polémico partido ante Paraguay en una publicación oficial.

El delantero Kylian Mbappé anotó de penal el único gol frente a la selección paraguaya.