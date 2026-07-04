Kylian Mbappé y las fuertes palabras contra Paraguay: “También podemos jugar sucio”

Kylian Mbappé no la pasó bien con Paraguay y el atacante tuvo duras palabras tras el encuentro por el Mundial 2026.

El duelo por los octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay en Filadelfia nos dejó mucho más que el ajustado 1-0 a favor de los europeos. Fue un choque de estilos, de mucha pierna fuerte y, sobre todo, de altísima tensión. Y el protagonista principal de la polémica no fue otro que Kylian Mbappé.

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El capitán de Les Bleus la pasó mal ante el muro defensivo y el juego físico propuesto por los dirigidos por Gustavo Alfaro. Las constantes faltas y los roces hicieron que el flamante delantero del Real Madrid perdiera los papeles en más de una ocasión, dejando imágenes que ya dan la vuelta al mundo.

La primera reacción de Mbappé

La Albirroja salió a morder en cada sector del campo y Mbappé fue el principal objetivo. Cerca del final del primer tiempo, la frustración del francés llegó a su límite. Tras un duro forcejeo en el área y un cruce de palabras, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que ‘Kiki’ se volteó hacia el defensor paraguayo Junior Alonso y le soltó un clarísimo insulto en perfecto español.

“La concha de tu m…”, se le leyó en los labios a un Mbappé totalmente desencajado. El clima ya estaba caliente por los agarrones previos, y el árbitro tuvo que intervenir rápido para que los empujones entre galos y guaraníes no pasaran a mayores.

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Kylian Mbappé nada contento tras el partido

La revancha de Mbappé llegó al minuto 70, cuando cambió por gol un penal tras una falta sobre Désiré Doué. Tras el pitazo final y con el boleto a cuartos asegurado, Kylian atendió a la prensa y lejos de poner paños fríos, redobló la apuesta contra el juego paraguayo.

Fiel a su estilo directo, el ’10’ de Francia soltó una frase durísima sobre la estrategia sudamericana: “Le demostramos a Paraguay que, si quieren jugar sucio, nosotros también podemos jugar sucio.

Sin duda, un cruce que quedará en la historia de este Mundial. Ahora, Francia se prepara para chocar contra Marruecos en cuartos de final, pero el eco del enfrentamiento de Mbappé contra la garra guaraní seguirá sonando por varios días.

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