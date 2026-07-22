En pleno Sporting Cristal vs RB Bragantino, hinchas rimenses se pelearon en la tribuna

Una pelea se registró entre hinchas de Sporting Cristal en la tribuna sur en pleno partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino.

El encuentro entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino acabó sin goles. Con lo cual todo se decidirá en el próximo partido en Brasil, en donde se conocerá quién avanza a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. No obstante, en la tribuna se dio un partido aparte entre los hinchas.

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Resulta que en medio del partido los aficionados comenzaron a pelearse en la tribuna sur. Las imágenes fueron registradas por un hincha que subió la grabación del incidente a su cuenta de X (Antes Twitter). Mostrando como la policía apareció para poner orden entre los fans que se mostraban violentos.

Incidentes en la tribuna popular sur, la policía demoró algunos minutos en subir a controlar a los hinchas. pic.twitter.com/iBWdrOOhBu — @BarrioSCervecero (@BSCervecero) July 23, 2026

Esto podría traerle problemas al club del Rímac, debido a que la CONMEBOL es bastante recta con las normas en las tribunas. Los incidentes terminan siendo pagados por la hinchada local, así que posiblemente una sanción económica es la que terminará por pasarle factura a los ‘celestes’.

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Sporting Cristal buscará su pase a la siguiente ronda

Ahora Sporting Cristal tendrá un gran reto por cumplir que es conseguir llegar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Pero antes tendrá que buscar eliminar a RB Bragantino, cuadro que será local en el siguiente encuentro que definirá la serie.

Con el 0-0 ambos elencos llegan con las mismas condiciones, no obstante, ahora los ‘celestes’ van a ser visitantes. Esto inclinará la balanza para los brasileños que intentarán hacer respetar la casa para seguir en competencia.

Este partido tiene fecha para el día 29 de julio del 2026 en el Estadio Nabi Abi Chedid. El horario será el mismo a las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas en Brasil.

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