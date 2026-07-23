Tras el empate ante Bragantino, los dos jugadores que los hinchas ya no toleran en Sporting Cristal

Sporting Cristal le jugó un partido de igual a igual a RB Bragantino, pero le faltaron los goles. Los hinchas criticaron a dos jugadores que ingresaron en el segundo tiempo.

Sporting Cristal igualó sin goles ante RB Bragantino en el Estadio Nacional de Lima, en el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera hizo una aceptable tarea, pero le faltó el gol ante los brasileños. Pese a ello, dos jugadores fueron el blanco de las críticas por parte de los hinchas ‘celestes’.

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El cuadro del Rímac tuvo sus oportunidades para vencer al arquero Cleiton, pero también pudo resistir los embates del elenco visitante con un buen trabajo de la defensa y del arquero Diego Enríquez. Aún así, todo quedó igualado y se definirá en Brasil.

Pero más allá del resultado, los hinchas de Sporting Cristal no quedaron conformes con el rendimiento de algunos futbolistas. Son los casos de Irven Ávila y Luis Iberico, quienes ingresaron en el segundo tiempo por Maxloren Castro y Santiago González, respectivamente.

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La afición ‘celeste’ ha sido muy crítica de sus ingresos debido a que han tenido ocasiones para generar peligro y no las han aprovechado. Además, algunos fanáticos no entienden por qué Roberto Mosquera sigue utilizándolos. Esto viene aparejado con cuestionamientos previos por sus participaciones en otros encuentros.

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“Ávila es un exfutbolista“, “jugamos con uno menos con Ávila lastimosamente“, “nunca entenderé para que entraron Iberico y Ávila“, “Iberico y Ávila entraron malísimo, deberían irse los 2 del club” y “Ávila no debió entrar y lo mismo Ibérico” han sido algunos de los tantos comentarios que se pudieron leer en la red social X respecto a ambos jugadores, quienes fueron tendencia en Perú.

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¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Sporting Cristal y RB Bragantino?

Con el 0-0 en el partido de ida, todo se define en la vuelta entre Sporting Cristal y RB Bragantino. Este encuentro se jugará el miércoles 29 de julio desde las 19:30 horas de Lima, Perú en el Estadio Nabi Abi Chedid, en Bragança Paulista, São Paulo, Brasil. El ganador de dicha serie pasará a octavos de final y enfrentará a Atlético Mineiro.

DATOS CLAVE

Sporting Cristal y Roberto Mosquera empataron 0-0 contra RB Bragantino.

empataron 0-0 contra RB Bragantino. Irven Ávila y Luis Iberico fueron criticados por la hinchada tras ingresar.

fueron criticados por la hinchada tras ingresar. La vuelta es el 29 de julio a las 19:30 horas en Brasil.