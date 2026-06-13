Quién es Mohamed Ouahbi, el entrenador de Marruecos en el Mundial 2026

Llegó hace pocos meses a la dirección técnica de Marruecos. No tuvo carrera como futbolista y se mete a liderar una de las selecciones que genera más expectativa en esta Copa del Mundo.

Mohamed Ouahbi es uno de los entrenadores más nuevos en el Mundial 2026. Llega como una de las historias más particulares entre los directores técnicos del torneo: nació en Bélgica, asumió hace apenas unos meses y hoy tiene la misión de mantener la vara altísima de Marruecos.

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A sus 49 años, el técnico de Schaerbeek pasó del éxito juvenil al máximo escenario posible. Su nombre tomó fuerza por una razón concreta: fue el elegido para conducir a la selección marroquí tras la salida de Walid Regragui, en pleno cambio de ciclo y con la Copa del Mundo encima.

Quién es Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos

Mohamed Ouahbi aparece hoy en el centro de la escena porque no llegó a la selección mayor por su trayectoria mediática, sino por sus resultados. Su gran aval fue el título en el Mundial Sub-20 de 2025 con Marruecos, un logro que aceleró su ascenso y lo puso al frente de un equipo que ya no quiere ser sorpresa, sino candidato a competir de igual a igual.

El contexto también lo vuelve un caso singular. Ouahbi destaca como un entrenador belga al mando de una selección extranjera en la Copa del Mundo, y su figura encaja de lleno con el perfil de la diáspora marroquí en Europa que tanto peso tiene en la identidad reciente de los Leones del Atlas.

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Mohamed Ouahbi?

Edad: 49 años.

49 años. Origen: Schaerbeek, Bélgica.

Schaerbeek, Bélgica. Perfil actual: entrenador principal de Marruecos.

Mohamed Ouahbi nació en Bélgica y es oriundo de Schaerbeek, un detalle biográfico que hoy gana todavía más valor por su presente al frente de Marruecos. No se trata de un dato menor: su recorrido encaja a la perfección con el mapa moderno del fútbol marroquí, fuertemente atravesado por técnicos y futbolistas formados o nacidos en Europa.

Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos en conferencia de prensa (Getty Images).

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Su llegada al Mundial 2026 lo instaló definitivamente en el primer plano. También aparece como uno de los entrenadores belgas que dirigen a una selección extranjera en la Copa del Mundo, una rareza que refuerza el perfil internacional de su carrera.

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El salto a la selección mayor de Marruecos

Asumió: marzo de 2026.

marzo de 2026. Reemplazó a: Walid Regragui .

. Contexto: tomó el cargo a menos de cuatro meses del Mundial 2026.

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La llegada de Ouahbi a la selección mayor se dio en un momento delicado. Walid Regragui dejó el cargo después de la derrota en la final frente a Senegal, y la federación apostó por un relevo que mantuviera la línea competitiva que venía mostrando el seleccionado.

Su nombramiento apuntó a sostener la línea competitiva del seleccionado con un nuevo entrenador. Ouahbi heredó una selección exigida por su propio crecimiento reciente, pero con la ventaja de conocer de cerca la estructura del fútbol marroquí y de llegar respaldado por un título que pesó fuerte.

Estadísticas y presente con Marruecos

Últimos cinco partidos: 1-1 con Ecuador, 2-1 a Paraguay, 5-0 a Burundi, 4-0 a Madagascar y 1-1 con Noruega.

1-1 con Ecuador, 2-1 a Paraguay, 5-0 a Burundi, 4-0 a Madagascar y 1-1 con Noruega. Balance reciente: 13 goles a favor y 3 en contra.

13 goles a favor y 3 en contra. Próximos partidos del Mundial 2026: Brasil, Escocia y Haití.

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Marruecos llega al debut mundialista con una preparación positiva. En esa secuencia reciente, el equipo mostró contundencia, orden y una base competitiva que no se desarmó con el cambio de entrenador. De hecho, en su lista para el torneo, Ouahbi mantuvo a nueve jugadores del plantel que hizo historia en Qatar 2022, una señal clara de continuidad.

El 1-1 frente a Noruega, uno de los amistosos más exigentes de la previa, también dejó números útiles para leer su presente: 46 % de posesión, 13 tiros, 5 al arco, 3 córners, 379 pases, 52 ataques, 25 ataques peligrosos y apenas 1 amarilla. Fue un partido que confirmó que Marruecos llega con estructura y confianza antes de medirse con Brasil, Escocia y Haití en la fase de grupos.

El camino de Mohamed Ouahbi antes de la absoluta

Pasado como jugador: no tuvo carrera profesional.

no tuvo carrera profesional. Gran aval previo: ganó el Mundial Sub-20 de 2025 con Marruecos.

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Ouahbi se hizo un nombre desde el banco y la formación. No tuvo un pasado como futbolista profesional, un dato que en su caso no le quitó mérito: su ascenso fue tan rápido como contundente por lo que consiguió como entrenador.

El título en el Mundial Sub-20 de 2025 fue el impulso decisivo para su salto. Ese logro lo posicionó como una apuesta seria para la mayor: con esa conquista, Marruecos rompió un techo histórico. Ahí estuvo el empujón decisivo para su salto a la selección absoluta.

¿Qué rol tiene en el proyecto de Marruecos para el Mundial 2026?

Ouahbi quiere que Marruecos compita sin complejo de inferioridad. Esa es la base de su mensaje y también la señal más fuerte de su gestión en la previa del torneo.

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Antes del debut ante Brasil, el entrenador fue directo: el equipo no debe temer a Brasil, aunque sí respetarlo. La frase resume bien su mirada. No plantea una selección marroquí resignada a defenderse del poder ajeno, sino un equipo convencido de que ya puede competir de igual a igual en los partidos grandes.

Su proyecto también está atravesado por una ambición alta. Ouahbi sostuvo que para Marruecos ya nada es inaccesible y que la cultura de la victoria ya está instalada en el fútbol marroquí. En esa lógica también entra otro rasgo de gestión importante: armó una lista con fuerte presencia de la diáspora europea, en línea con su propia biografía y con la identidad competitiva que el seleccionado viene consolidando en los últimos años.

Vida personal y raíces familiares de Mohamed Ouahbi

En el caso de Mohamed Ouahbi, lo único concreto sobre su vida personal son sus raíces. Nació en Bélgica y es oriundo de Schaerbeek, desde donde construyó el camino que lo llevó a dirigir a Marruecos en un Mundial.

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Fuera de ese marco, mantiene una exposición pública muy concentrada en su carrera como entrenador y en el presente de la selección. No hay datos firmes sobre su pareja, hijos u otros aspectos íntimos, por lo que su perfil público hoy está claramente dominado por su identidad deportiva.

Datos claves