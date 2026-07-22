Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal y Cienciano por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal y Cienciano se juegan su pase a los octavos de la Copa Sudamericana 2026.

La Copa Sudamericana 2026 está a todo dar, en esta ocasión han vuelto con los playoff. Para los equipos peruanos ya se terminó de desarrollar los juegos de ida, pero ahora falta conocer que es lo que pasará en el choque de vuelta.

Publicidad

Sporting Cristal no pudo hacer respetar su casa y terminó en un empate 0-0 contra RB Bragantino. El cuadro de Roberto Mosquera tuvo buenas oportunidades, pero no fueron efectivos de cara al arco terminando por mantener la puerta en cero.

Por otro lado, Lanús si sacó ventaja frente a Cienciano en Argentina. Pese a quedarse con un jugador menos a los 62 minutos. El conjunto ‘Granate’ no perdió la calma y consiguió ganar por 2-0, logrando una ventaja que va a ser difícil de superar.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal y Cienciano sus partidos de vuelta de la Copa Sudamericana?

Por el lado de Sporting Cristal jugará en condición de visitante frente a RB Bragantino. Este partido tiene como fecha para disputarse el miércoles 29 de julio a las 19:30 horas de Perú. El estadio en el que se jugará será el Nabi Abi Chedid en Braganca Paulista.

Publicidad

Mientras tanto, Cienciano ahora le toca ser local, así que Lanús le tendrá que regresar la visita a la ciudad del Cusco. Este juego está programado para el día miércoles 29 de julio a las 19:30 horas de Perú. El estadio en el que se jugará será el Inca Garcilaso de la Vega.

Datos Claves