Quién es el árbitro de la final España vs Argentina por el Mundial 2026

La final entre España y Argentina la dirige un árbitro de la UEFA. Es el cuarto partido que tiene en la Copa del Mundo. Ha dirigido finales importantes.

Las selecciones de España y Argentina se ven las caras en la gran final del Mundial 2026, que se disputa en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey. El árbitro designado por FIFA para este encuentro es el esloveno Slavko Vincic, quien dirige su cuarto partido en esta Copa del Mundo.

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Se trata de un árbitro de la UEFA, que tiene más de 500 partidos dirigidos en su carrera. Cuenta con antecedentes en finales de competencias europeas y tiene casi 20 años de carrera. Conoce todos los datos sobre este juez de 46 años:

Datos personales y deportivos

Nombre: Slavko Vinčić.

Slavko Vinčić. Nacimiento: 25 de noviembre de 1979 (46 años) en Maribor, Eslovenia.

25 de noviembre de 1979 (46 años) en Maribor, Eslovenia. Carrera: Comenzó a arbitrar en la Primera Liga de su país en 2007 y es árbitro internacional de la FIFA desde 2010.

Comenzó a arbitrar en la Primera Liga de su país en 2007 y es árbitro internacional de la FIFA desde 2010. Estadísticas históricas: Ha dirigido más de 500 partidos en el plano profesional a lo largo de su carrera. En ese trayecto ha mostrado más de 2.000 tarjetas amarillas (un promedio de 4.19 por partido) y más de 110 tarjetas rojas.

Partidos en el Mundial 2026

Vinčić ha sido uno de los jueces con mayor actividad en este torneo disputado en Norteamérica, lo que le valió ser elegido para el gran cierre:

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Brasil 1 – 1 Marruecos (Fase de Grupos). Argelia 2 – 1 Jordania (Fase de Grupos). México 2 – 0 Ecuador (Dieciseisavos de final). España vs. Argentina (Final, 19 de julio de 2026).

Con los finalistas definidos, las apuestas al ganador se disparan entre los usuarios peruanos que siguen de cerca el cierre del torneo.

Su experiencia en otros Mundiales

El torneo de 2026 es la segunda Copa del Mundo de su carrera. En Qatar 2022 dirigió dos encuentros, siendo el más recordado la histórica derrota de Argentina por 1-2 frente a Arabia Saudita en la fase de grupos. Curiosamente, en aquel partido, sancionó un penal a favor del equipo argentino que convirtió Lionel Messi y su labor no tuvo mayores polémicas.

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Curiosidades y vida personal

Lágrimas de emoción: Al enterarse de su designación para la final de 2026 de la mano de Pierluigi Collina, Vinčić rompió a llorar y declaró que estaba temblando, describiendo la oportunidad como “el sueño de cualquier joven árbitro”.

Así fue la reacción de Slavko Vinčić tras enterarse que él será el árbitro a cargo de la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/rkA558SOVm — Juan Manuel Würth (@jmwurth7) July 17, 2026

Un hito para su país: Se convierte en el primer árbitro de Eslovenia en pitar una final de la Copa del Mundo, y apenas el 23º en toda la historia de la competición.

Se convierte en el primer árbitro de Eslovenia en pitar una final de la Copa del Mundo, y apenas el 23º en toda la historia de la competición. El oscuro episodio de 2020: En plena pandemia, Vinčić protagonizó un confuso incidente extrafutbolístico. Fue demorado por la policía en Bosnia y Herzegovina durante la “Operación Kristal”, una redada en una cabaña vinculada a una red de prostitución, narcotráfico y tráfico de armas. Vinčić fue liberado rápidamente sin cargos ; la investigación y la Federación Eslovena concluyeron que simplemente había aceptado una invitación a un almuerzo y tuvo la mala suerte de estar “en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

En plena pandemia, Vinčić protagonizó un confuso incidente extrafutbolístico. Fue demorado por la policía en Bosnia y Herzegovina durante la “Operación Kristal”, una redada en una cabaña vinculada a una red de prostitución, narcotráfico y tráfico de armas. Vinčić fue ; la investigación y la Federación Eslovena concluyeron que simplemente había aceptado una invitación a un almuerzo y tuvo la mala suerte de estar “en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Una roja de reglamento moderno: Durante el duelo de dieciseisavos entre México y Ecuador del Mundial 2026, aplicó la nueva “regla Prestianni” expulsando al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca al discutir con Santiago Giménez. Fue su primera tarjeta roja en un gran torneo internacional de selecciones mayores.

Durante el duelo de dieciseisavos entre México y Ecuador del Mundial 2026, aplicó la nueva “regla Prestianni” expulsando al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca al discutir con Santiago Giménez. Fue su primera tarjeta roja en un gran torneo internacional de selecciones mayores. Historial con España: Antes de la final de 2026, Vinčić había dirigido a la selección de España en cinco ocasiones (todas en el marco de torneos de la UEFA, como la Eurocopa). Bajo su arbitraje, la selección española se mantuvo invicta en todos esos encuentros.

Antes de la final de 2026, Vinčić había dirigido a la selección de España en cinco ocasiones (todas en el marco de torneos de la UEFA, como la Eurocopa). Bajo su arbitraje, la selección española se mantuvo invicta en todos esos encuentros. Hombre de finales: La presión no es nueva para el esloveno. Antes de pisar el césped de Nueva Jersey, ya había sido el juez principal en la final de la UEFA Champions League de 2024 (Real Madrid vs. Borussia Dortmund) y en la final de la Europa League de 2022 (Eintracht Frankfurt vs. Rangers).

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DATOS CLAVE