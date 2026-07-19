Quién es la cantante del himno nacional de Argentina en la final del Mundial 2026

La artista argentina quedó en el centro de la escena en la previa del cruce entre España y Argentina, la final del Mundial 2026 que se juega hoy, domingo 19 de julio, a las 13:00 de México en el MetLife Stadium de East Rutherford.

La final del Mundial 2026 tendrá un acto protocolar con la interpretación de los himnos de Argentina, España y de los Estados Unidos. Para la entonación del cántico nacional argentino, aparece la cantante María Becerra para hacerlo minutos antes del pitazo inicial.

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La final se disputa hoy, domingo 19 de julio, desde las 14:00 de Lima, Perú en el MetLife Stadium de East Rutherford, y la presencia de una figura de la música urbana en ese ritual previo potencia el cruce entre la cultura popular y la Selección Argentina.

Maria Becerra durante la prueba de sonido de esta mañana, previa a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/dq9M9EHwD0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

La cantante aparece desde hace tiempo como una de las voces jóvenes más visibles de la escena argentina. Por eso, su eventual participación no sorprende.

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Biografía y orígenes: ¿quién es la cantante y de dónde es?

Lugar de origen: partido bonaerense de Quilmes.

partido bonaerense de Quilmes. Entorno de crianza: creció en un barrio de clase media-baja, cerca de un colegio público, un monoblock y una villa.

La cantante construyó buena parte de su identidad pública desde ese origen en Quilmes, un punto que aparece de manera recurrente cuando habla de su historia personal. Ese origen aparece de manera recurrente en su relato personal.

Trayectoria artística y presente de la cantante

Escena musical: música urbana argentina.

música urbana argentina. Géneros asociados: pop urbano, reguetón y R&B latino.

pop urbano, reguetón y R&B latino. Alcance: proyección regional y presencia dentro de la cultura popular argentina.

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¿Por qué la cantante María Becerra está en la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 enfrenta a España y Argentina y se juega hoy en el MetLife Stadium de East Rutherford, desde las 14:00 de Lima, Perú. En ese marco, María Becerra interpreta el Himno Nacional Argentino en la previa, antes del inicio.

La expectativa por su presencia había crecido en las últimas horas por señales concretas en sus últimos movimientos. Becerra adelantó un show en España por cuestiones de calendario y, además, compartió una imagen durante un viaje hacia Nueva York con una camiseta argentina y el mensaje “yendo”. Ese movimiento alimentó la lectura de que podría formar parte de la ceremonia previa.

Vida personal: el recorrido público de la cantante

En el plano personal, María Becerra ha expuesto algunos episodios complejos de su vida con un tono directo y sin convertirlos en espectáculo. Entre ellos, habló públicamente sobre una internación de una semana en terapia intensiva tras una hemorragia interna severa sufrida en 2025, una experiencia que forma parte de su testimonio reciente y de su proceso personal.

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María Becerra suele hablar de sí misma con bastante frontalidad. En un día en el que su nombre aparece ligado al partido entre Argentina y España, el interés sobre la cantante pasa por ese vínculo.

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