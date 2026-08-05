Ignacio Buse vs Cameron Norrie: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online por el Masters 1000 de Montreal

Ignacio Buse debuta en el Masters 1000 de Montreal desde la segunda ronda. Se enfrenta a Cameron Norrie por un lugar en tercera ronda. Los detalles.

Ignacio Buse, actual número 33 del ranking ATP y raqueta número uno del Perú, se enfrenta este miércoles 5 de agosto al británico Cameron Norrie (37º) en un partido correspondiente a la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Montreal. Ambos tenistas buscan un lugar en la tercera ronda del certamen, donde ya espera el australiano Álex de Miñaur, actual número 7 del mundo.

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Ignacio Buse inicia su camino en el Masters 1000 de Montreal. Debuta directamente desde la segunda ronda, ya que es uno de los preclasificados del certamen (es el favorito número 29). Cameron Norrie es su rival, luego de que venció en primera ronda al argentino Camilo Ugo Carabelli (76º) por 7-6 (5) y 6-4.

Este es el primer enfrentamiento entre el tenista peruano y el británico por torneos ATP. El ganador de este partido ya tiene rival confirmado en la tercera ronda: es el australiano Álex de Miñaur (preclasificado número 3 del torneo), quien venció en su debut a su compatriota James Duckworth (86º) por 6-2 y 7-6 (6).

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Demon downs another Aussie 🦘



A 6-2 7-6 win over Duckworth sees de Minaur through!@alexdeminaur #NBO26 pic.twitter.com/8U1RUEtxup — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Cameron Norrie?

El partido entre Ignacio Buse y Cameron Norrie, que se juega en la cancha 9 del complejo del IGA Stadium, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver EN VIVO para Perú y toda Latinoamérica por Disney+ Premium. En tanto, fragmentos del partido se podrán ver durante la transmisión de ESPN 2 por TV.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Cameron Norrie?

Ignacio Buse vs. Cameron Norrie, por la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Montreal, se juega en el segundo turno de la cancha 9. El horario aproximado de inicio es “no antes de las 12:30 horas (local)”. Es decir, en los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: no antes de las 11:30 a. m.

no antes de las 11:30 a. m. México (Ciudad de México): no antes de las 10:30 a. m.

no antes de las 10:30 a. m. Chile: no antes de las 12:30 p. m.

no antes de las 12:30 p. m. Argentina: no antes de las 1:30 p. m.

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