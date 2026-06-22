Quién es Marcel Sabitzer: perfil, edad, dónde juega y vida personal del volante de Austria

Marcel Sabitzer llega al ciclo rumbo al Mundial 2026 como un mediocampista austríaco vigente en la élite europea y con peso específico en su selección.

Marcel Sabitzer es uno de esos futbolistas que siguen apareciendo en los primeros planos del fútbol europeo por una razón simple: mantiene competencia de alto nivel en club y selección. El volante austríaco milita actualmente en el Borussia Dortmund y sigue siendo una pieza clave y de experiencia para Austria, sobre todo en este Mundial 2026.

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Su continuidad competitiva también lo sostiene como una pieza valiosa en una selección que busca afirmarse en esta Copa del Mundo. No se trata de un mediocampista atado a una sola función: Sabitzer puede moverse por distintas zonas del medio, darle ritmo al equipo y sumar llegada.

Marcel Sabitzer, figura de Austria ante Jordania (Getty Images).

Formado en Austria y con recorrido posterior por clubes de máxima exigencia, también arrastra un paso reciente por Bayern Múnich y Manchester United antes de su presente en el Dortmund. Ese recorrido lo consolidó como un volante adaptable y con experiencia en la élite.

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y quién es Marcel Sabitzer?

Nombre completo: Marcel Sabitzer.

Marcel Sabitzer. Nacionalidad: austríaca.

austríaca. Profesión: futbolista.

futbolista. Posición general: mediocampista o volante.

mediocampista o volante. Club actual: Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund. Selección: Austria.

Se formó en Austria y luego desarrolló su carrera en ligas europeas de primer nivel.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Estadísticas y presente en Borussia Dortmund

Bundesliga 2025: 26 partidos, 21 titularidades, 1 gol y 2 asistencias.

26 partidos, 21 titularidades, 1 gol y 2 asistencias. UEFA Champions League 2025: 5 partidos, 4 titularidades y 1 asistencia.

5 partidos, 4 titularidades y 1 asistencia. Presente competitivo: continuidad reciente en la élite europea con participación regular.

continuidad reciente en la élite europea con participación regular. Trayectoria inmediata: paso previo por Bayern y Manchester United antes de su etapa en Dortmund.

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El camino de Marcel Sabitzer en la selección de Austria

Clasificatorias UEFA 2025: 8 partidos, 8 titularidades y 3 goles.

8 partidos, 8 titularidades y 3 goles. UEFA Nations League 2024: 5 partidos, 2 goles y 2 asistencias.

5 partidos, 2 goles y 2 asistencias. Actividad reciente: también tuvo presencia con Austria en la Euro 2024.

¿Qué rol tiene Marcel Sabitzer dentro del campo de juego?

Encaja como un volante versátil, capaz de conectar la defensa con el ataque y de ocupar distintas zonas del mediocampo según lo que pida el partido. Ese es, probablemente, el rasgo más claro de su perfil actual tanto en club como en selección.

Marcel Sabitzer, volante del Borussia Dormtund (Getty Images).

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Puede actuar como un mediocampista de recorrido, soltarse unos metros más adelante o colaborar en fases de presión y recuperación. Puede actuar como interno, volante mixto o unos metros más adelantado.

Cotización, contrato y situación de Marcel Sabitzer en Borussia Dortmund

Sabitzer atraviesa un presente competitivo activo y se mantiene firme en el club alemán, donde suma rodaje en torneos de máxima exigencia.

Valor estimado: De acuerdo con las últimas actualizaciones del mercado (mayo de 2026), su cotización actual se sitúa en los 6 millones de euros .

De acuerdo con las últimas actualizaciones del mercado (mayo de 2026), su cotización actual se sitúa en los . Contexto: A sus 32 años, su valor se ha estabilizado en esta cifra, siendo uno de los mediocampistas experimentados de la plantilla.

A sus 32 años, su valor se ha estabilizado en esta cifra, siendo uno de los mediocampistas experimentados de la plantilla. Contrato: El jugador austríaco se unió a las filas del Borussia Dortmund el 24 de julio de 2023. Su contrato actual tiene una duración de cuatro años y expira el 30 de junio de 2027 .

El jugador austríaco se unió a las filas del Borussia Dortmund el 24 de julio de 2023. Su contrato actual tiene una duración de cuatro años y expira el . Agencia: Su representación está a cargo de la agencia ROGON.

Su representación está a cargo de la agencia ROGON. Temporada 2025/2026: 34 partidos, un gol y cuatro asistencias (2,348 minutos).

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Vida personal: familia y entorno de Marcel Sabitzer

En el plano personal, Sabitzer mantiene un perfil bajo, con pocos datos públicos sobre su pareja, hijos o entorno familiar cercano. Su perfil público queda marcado sobre todo por su carrera deportiva y su rendimiento dentro del campo de juego.

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