Dónde juegan los futbolistas de Austria, rivales de Argentina en el Mundial 2026

Hoy la Selección Austriaca tiene que hacer historia, contra Argentina. Conoce dónde juegan los jugadores, que quieren amargar a Lionel Messi.

La Selección Argentina se enfrenta a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, un duelo clave que se disputa en Dallas y que podría asegurar el boleto de la Albiceleste a los dieciseisavos de final. El equipo europeo viene de vencer a Jordania en el debut, consolidándose como un rival de cuidado con un plantel repleto de figuras internacionales.

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Para entender el poderío físico y el estilo de juego de alta presión que propone el conjunto dirigido por Ralf Rangnick, es fundamental conocer el mapa de sus protagonistas. La gran mayoría de los citados compite al máximo nivel de la Bundesliga alemana y en las ligas top de Europa.

David Alaba es la referencia máxima de la Selección Austria. (Foto: X).

A continuación, te presentamos el listado completo con la jerarquización solicitada, destacando únicamente el diferencial de los futbolistas más determinantes antes de repasar al resto de la plantilla.

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Las grandes figuras de la Selección Austria

David Alaba: Real Madrid (España) – El capitán indiscutido, líder de la zaga y máximo referente histórico del fútbol austríaco.

Marcel Sabitzer: Borussia Dortmund (Alemania) – El motor creativo del mediocampo, subcampeón de Champions y pilar de la generación actual.

Konrad Laimer: Bayern de Múnich (Alemania) – Despliegue puro y versatilidad táctica en uno de los gigantes del continente.

Marko Arnautović: Estrella Roja de Belgrado (Serbia) – El histórico goleador y jugador con más partidos internacionales en la historia de la selección.

Christoph Baumgartner: RB Leipzig (Alemania) – Un mediocampista ofensivo con un instinto goleador letal y pieza clave en ataque.

Xaver Schlager: RB Leipzig (Alemania) – El equilibrio perfecto en la contención de la zona medular.

Kevin Danso: Tottenham Hotspur (Inglaterra) – Un central potente y firme que brilla en la competitiva Premier League.

El resto de los convocados en Austria

Alessandro Schöpf: Wolfsberger AC (Austria)

Alexander Prass: Hoffenheim (Alemania)

Alexander Schlager: Red Bull Salzburg (Austria)

Carney Chukwuemeka: Borussia Dortmund (Alemania)

David Affengruber: Elche (España)

Florian Grillitsch: Sporting de Braga (Portugal)

Florian Wiegele: Viktoria Plzeň (República Checa)

Marco Friedl: Werder Bremen (Alemania)

Michael Gregoritsch: Augsburgo (Alemania)

Michael Svoboda: Venezia (Italia)

Nicolas Seiwald: RB Leipzig (Alemania)

Patrick Pentz: Brøndby (Dinamarca)

Patrick Wimmer: VfL Wolfsburgo (Alemania)

Paul Wanner: PSV Eindhoven (Países Bajos)

Philipp Lienhart: Friburgo (Alemania)

Phillip Mwene: Mainz 05 (Alemania)

Romano Schmid: Werder Bremen (Alemania)

Saša Kalajdžić: LASK (Austria)

Stefan Posch: Mainz 05 (Alemania)

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Con apellidos de peso como el experimentado David Alaba en la zaga y la dinámica de Marcel Sabitzer en el mediocampo, Austria promete plantarle cara a la Albiceleste en un choque de estilos de alta intensidad en los Estados Unidos.

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