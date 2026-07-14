Quién es Pedro Porro, el goleador de España vs. Francia en el Mundial 2026: dónde juega y vida personal

El futbolista de moda para España es Pedro Porro. Recién le anotó a Francia, en las semifinales del Mundial 2026. Aquí sabrás, sobre su vida.

Pedro Porro se ha consolidado como la gran figura de la selección española en este Mundial 2026 tras marcar el decisivo 2-0 ante Francia en semifinales. Su espectacular proyección ofensiva por la banda derecha y su golazo en Dallas lo han puesto en el foco del planeta fútbol.

Publicidad

A continuación, profundizamos en la trayectoria internacional, los inicios y la faceta más íntima de este carismático lateral extremeño.

Pedro Porro marcando contra Francia. (Foto: X).

¿Quién es Pedro Porro y qué edad tiene?

Pedro Antonio Porro Sauceda nació en Don Benito, Badajoz, el 13 de septiembre de 1999. Actualmente, tiene 26 años de edad, encontrándose en el momento de mayor madurez física y futbolística de su carrera profesional, algo que ha dejado de manifiesto en cada partido de este certamen mundialista.

Publicidad

Dónde juega actualmente el lateral de España

En la actualidad, el defensor español destaca en las filas del Tottenham Hotspur F. C. de la prestigiosa Premier League de Inglaterra. Su velocidad desbordante y su tremenda pegada con el pie derecho lo han convertido en uno de los laterales más cotizados de Europa.

Antes de brillar en Londres, su calidad quedó demostrada en clubes como el Girona, el Real Valladolid y especialmente en el Sporting de Portugal, club que sirvió de vitrina internacional para catapultar su fichaje por el fútbol inglés.

Selección Española: ¿Desde cuándo está convocado?

Pedro Porro comenzó su andadura con los colores de España en las categorías inferiores, debutando con el equipo Sub-21 el 21 de marzo de 2019 en un compromiso amistoso frente a Rumanía.

Publicidad

Su gran salto a la selección absoluta se produjo el 28 de marzo de 2021 con apenas 21 años, cuando el entonces seleccionador Luis Enrique lo alineó como titular en una victoria por 1-2 frente a Georgia. Desde entonces, ha sido un habitual en las listas de “La Roja”, formando parte del histórico plantel que conquistó la Eurocopa 2024 y consolidándose como el lateral indiscutible del esquema nacional en este Mundial de 2026.

Una infancia de sacrificio impulsada por el amor de sus abuelos

Pedro creció en el seno de una familia sumamente humilde en Extremadura que atravesaba serias dificultades financieras durante su niñez. Su madre trabajaba de sol a sol en un supermercado y su padre aceptaba cualquier empleo temporal que surgiera, lo que obligó a que sus abuelos asumieran gran parte de su crianza.

Publicidad

Su abuelo, Antonio Sauceda, se convirtió en su mentor de vida y fútbol; a pesar de no contar con recursos, Antonio se las ingeniaba para trasladar a Pedro a cada entrenamiento, marcando para siempre su carrera. Este fuerte lazo familiar motivó a Pedro a dar el difícil paso de marcharse solo a Madrid con apenas 14 años para formarse en las juveniles del Rayo Vallecano.

Pedro Porro declarando con la Selección España. (Foto: X).

Amor en Londres y la felicidad de ser papá

En el plano personal, el defensor extremeño comparte su vida junto a la periodista María Hurtado, su pareja sentimental, con quien mantiene una relación sumamente cercana y discreta en tierras británicas.

Publicidad

Ambos expandieron su hogar con el nacimiento de su primer hijo en común, Pedro Jr., el 1 de septiembre de 2025. Junto a la hija mayor de María, conforma el principal refugio del jugador de 26 años fuera de las canchas.

DATOS CLAVE