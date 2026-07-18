Qué pasa si Francia gana, empata o pierde ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Ambos seleccionados se enfrentan en busca de cerrar su participación mundialista con un lugar en el podio.

La Selección de Francia tendrá una última oportunidad para cerrar con una sonrisa su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por el partido por el tercer puesto.

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Luego de caer frente a España en las semifinales, el equipo dirigido por Didier Deschamps tendrá el objetivo de despedirse del certamen quedándose con un lugar en el podio.

Al frente estará un combinado inglés que también quiere terminar de la mejor manera su campaña tras ser eliminado por Argentina. A continuación, repasamos qué ocurrirá con la selección francesa si gana, empata o pierde este compromiso que definirá al tercer lugar de la Copa del Mundo.

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¿Qué pasa si Francia le gana a Inglaterra?

Si Francia derrota a Inglaterra en el tiempo reglamentario o en la definición por penales, se quedará con el tercer puesto del Mundial 2026. De esta manera, los franceses cerrarán su participación con una victoria, obtendrán la medalla de bronce y finalizarán el torneo entre las tres mejores selecciones del planeta.

Además, el triunfo servirá para dejar atrás el golpe de la eliminación en semifinales y reforzar el proceso liderado por Didier Deschamps con un resultado positivo en el cierre de la competencia.

¿Qué pasa si Francia empata con Inglaterra?

Si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no tendrá tiempo suplementario. De acuerdo con el reglamento de la FIFA para el partido por el tercer puesto, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales.

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En ese escenario, Francia aún mantendrá intactas sus opciones de quedarse con el tercer lugar, aunque todo dependerá de su eficacia desde los doce pasos.

¿Qué pasa si Francia pierde ante Inglaterra?

Si Francia cae ante Inglaterra, finalizará el Mundial 2026 en la cuarta posición. Pese a haber alcanzado las semifinales y completar una destacada campaña, el conjunto francés se despedirá del torneo sin subir al podio.

Una derrota dejaría a los ‘Bleus’ con un sabor amargo tras haber estado muy cerca de disputar una nueva final mundialista, aunque seguirán figurando entre las cuatro mejores selecciones de esta edición de la Copa del Mundo.

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DATOS CLAVES

Francia e Inglaterra definirán el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026.

El entrenador Didier Deschamps busca despedir a la selección francesa subiendo al podio.

El reglamento de FIFA define que un empate se resolverá directo por penales.