¿Cuántos goles necesita Messi para superar a Mbappé y ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

Kylian Mbappé es el máximo goleador del Mundial 2026, pero Lionel Messi lo puede igualar o hasta superar en la final. ¿Cómo puede llevarse la Bota de Oro?

Kylian Mbappé anotó un doblete en su último partido en el Mundial 2026. Así, le metió presión a Lionel Messi para adueñarse del premio Bota de Oro al máximo goleador del certamen. De todas maneras, el ‘crack’ argentino tiene oportunidad de superarlo en la final ante España de este domingo 19 de julio.

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Mbappé dio la cara por Francia y marcó dos goles en la derrota por 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto de esta Copa del Mundo. Con su doblete, llegó a 10 anotaciones en el certamen y le sacó dos de ventaja a Lionel Messi en la tabla de goleadores.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026

POS JUGADOR SELECCIÓN GOLES PJ 1 Kylian Mbappé Francia 10 8 2 Lionel Messi Argentina 8 7 3= Erling Haaland Noruega 7 5 3= Jude Bellingham Inglaterra 7 8 5= Harry Kane Inglaterra 6 7 5= Ousmane Dembélé Francia 6 8 7 Mikel Oyarzabal España 5 7 8= Ismaila Sarr Senegal 4 4 8= Julián Quiñones México 4 5 8= Vinícius Júnior Brasil 4 5

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Criterios de desempate para la Bota de Oro del Mundial

No puede haber empate en la Bota de Oro, ya que se trata de una distinción individual. Por lo tanto, en caso de que haya igualdad en el primer lugar de la tabla de goleadores, estos son los criterios para desempatar:

Mayor número de asistencias: El trofeo es para el jugador que haya dado más pases de gol. Menos minutos jugados: Si persiste el empate en goles y asistencias, gana quien haya disputado menor cantidad de minutos en la cancha. Esto premia la eficiencia del jugador.

¿Qué pasa si hay empate en 10 goles entre Messi y Mbappé?

Si Lionel Messi marca sólo dos goles sin dar asistencia y jugando los 90 minutos, la Bota de Oro será para Kylian Mbappé, nuevamente, tal como pasó en Qatar 2022.

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El primer criterio de desempate es la cantidad de asistencias y ambos jugadores tienen 4 en este Mundial (salvo que el argentino dé una, además de los dos goles, y ahí podría quedarse con la Bota de Oro).

Por ende, todo se define en el segundo criterio de desempate: los minutos jugados. Allí, Mbappé tiene ventaja, ya que tiene 699 minutos disputados y, si bien Leo tiene 621, debe jugar la final. Por lo tanto, si juega todo el partido, superará la cantidad de minutos que tiene el francés.

Con los finalistas definidos, las apuestas al ganador se disparan entre los usuarios peruanos que siguen de cerca el cierre del torneo.

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¿Qué necesita Lionel Messi para ganarle la Bota de Oro a Kylian Mbappé?

Así, para que Messi le gane la Bota de Oro del Mundial 2026 a Mbappé debe anotar dos goles y una asistencia ante España o un hat-trick.

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