La primera decisión de Zinedine Zidane como DT de Francia y afecta a Kylian Mbappé

Zinedine Zidane llega con nuevas reglas a la Selección de Francia y Kylian Mbappé será uno de los grandes afectados.

El final del Mundial 2026 trajo para la Selección de Francia un nuevo comienzo. Esto debido a la salida de Didier Deschamps del cargo de entrenador. El campeón como jugador y DT había tomado la decisión de retirarse con esta Copa del Mundo. Ahora se viene una nueva etapa para los ‘galos’.

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Como un cambio de estrella por estrella, se conoce que Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador del cuadro de Francia. El campeón del mundo en 1998 buscará darle la tercera estrella a los ‘Bleus’. No obstante, se ha conocido su primera decisión importante y tiene que ver con Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé junto a Zinedine Zidane en el Real Madrid (Foto: Getty).

Se trata del brazalete de capitán, el popular ‘Zizou’ no quiere cambios y mantendrá a ‘Kiki’ en lo más alto. El atacante del Real Madrid sigue siendo la gran figura de este equipo, por lo que esperan que puedan recuperarse del golpe de no salir campeón y busquen obtener la próxima Copa del Mundo.

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¿Cuándo Zinedine Zidane será presentado como DT de Francia?

Este martes 28 de julio se dará una conferencia de prensa por parte de la Federación Francesa de Fútbol. Acá se hará el anuncio oficial de la llegada de Zinedine Zidane al mando del equipo nacional.

Se espera que el astro francés pueda replicar lo que hizo con el cuadro ‘Blanco’ en España. Con el cual logró salir campeón de la Champions League en tres oportunidades (2015-16, 2016-17 y 2017-18).

Zinedine Zidane con la Champions League (Foto: Getty).

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Kylian Mbappé y sus palabras tras el Mundial

El goleador del Mundial 2026 terminó siendo Mbappé que hizo un gran torneo. Eso sí, no logró quedarse con el título que era lo que estaban buscando. Por lo que termina dolido por el final que tuvieron como equipo.

“No traemos un trofeo colectivo. Duele y seguirá doliendo un tiempo, no voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido muchísimo mejor con la copa además”, explicó el artillero.

Datos Claves

Zinedine Zidane será presentado como DT de Francia el martes 28 de julio.

será presentado como DT de Francia el martes 28 de julio. Kylian Mbappé mantendrá la capitanía de la Selección de Francia con Zidane.

mantendrá la capitanía de la Selección de Francia con Zidane. Didier Deschamps dejó el cargo de DT tras el Mundial 2026.